Liam Payne, via libera al funerale

Liam Payne torna a casa. Il membro degli One Direction lascia Buenos Aires per l'ultimo viaggio alla volta di Wolverhampton: i funerali in settimana Liam Payne Credit: © Getty Paolo Di Lorenzo







Finalmente Liam Payne può fare ritorno in Regno Unito. La salma del cantante degli One Direction, deceduto lo scorso 16 ottobre a seguito della caduta dal terzo piano dal balcone di un hotel a Buenos Aires, si appresta a partire per l'ultimo viaggio.

La testata argentina La Nacion ha riportato nei giorni scorsi la notizia che Liam sarà presto di nuovo nella sua Wolverhampton. Secondo fonti giudiziarie argentine sabato scorso, erano iniziate le procedure per il trasferimento della salma a Londra. Il padre della popstar, Geoff Payne, è arrivato a Buenos Aires due giorni dopo la tragedia. Dopo aver visitato il Casa Sur Hotel dove il figlio è morto e l'obitorio dove si è tenuta l'autopsia, si è fermato al memoriale dove i fan hanno portato fiori e messaggi per Liam.

Inizialmente le indagini attorno alla morte di Liam avrebbero dovuto concludersi nel giro di cinque giorni, ma sono proseguite per due settimane. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato in stato di semi o totale incoscienza, quando è caduto dal balcone della camera di hotel in cui soggiornava. Nell'impatto ha riportato 25 ferite che hanno portato al decesso. La polizia argentina ha perquisito l'hotel nel tentativo di individuare chi, tra i membri dello staff, avrebbe potuto favorire droghe e narcotici al cantante.

La salma di Liam è stata trasferita al cimitero britannico di Buenos Aires. In vista della partenza, nei giorni scorsi è stato disposto il processo di imbalsamazione , sempre secondo La Nacion, che richiede circa 48 ore. Secondo il tabloid britannico The Sun, Liam potrebbe raggiungere suolo britannico già nella giornata di mercoledì. I funerali dovrebbero tenersi nel corso di questa settimana. Sarebbe già stata scelta la chiesa: si tratta di St. Paul's Cathedral a Wolverahmpton, città natale del musicista. Stando a quanto appreso dai tabloid, è probabile che la famiglia opti per un funerale a porte chiuse, anziché pubblico.

Nel frattempo le controversie attorno alla tragedia non si placano. Nei giorni scorsi il produttore musicale Sam Pounds aveva annunciato l'imminente uscita di un singolo postumo di Liam, "Do No Wrong". Di fronte all'alzata di scudi da parte dei fan - e, si dice, della famiglia - che lo accusavano di essere in cerca di pubblicità, Pounds ha rimandato la pubblicazione dell'inedito.