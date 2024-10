Ligabue e “La notte di certe notti”: RTL 102.5 e Radiofreccia sono le radio ufficiali

Il 21 giugno 2025, Luciano celebrerà i 30 anni del brano iconico a Campovolo Redazione Sorrisi







Il 21 giugno 2025, Luciano Ligabue celebrerà "La notte di certe notti" a Campovolo, un evento unico per festeggiare due importanti traguardi: i 30 anni del brano iconico "Certe notti" e i 20 anni dal primo storico concerto a Campovolo. La data, scelta simbolicamente nel giorno della Festa della Musica e del solstizio d'estate, sarà una serata dedicata alla musica e alle emozioni, con RTL 102.5 e Radiofreccia come radio ufficiali.

Ligabue, durante l'annuncio in diretta su RTL 102.5, ha espresso entusiasmo per questa celebrazione, definendo Campovolo il luogo ideale per radunare tutti coloro che hanno condiviso la sua avventura musicale: «Il primo Campovolo fu un’avventura epica, che ci sfuggì completamente di mano» racconta. «Partimmo senza grandi aspettative, e invece è diventata un’impresa clamorosa». "La notte di certe notti" promette di essere un viaggio senza tempo, con biglietti già disponibili su Ticketone.it.