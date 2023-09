Ligabue: «Grazie a questo album ho consolidato il legame padre-figlio»

Esce il 22 settembre “Dedicato a noi”, il nuovo album dell’artista dove suona anche il figlio Lenny Giulia Ciavarelli







«Un disco che mi ha permesso di conoscere meglio mio figlio» ci rivela subito Luciano Ligabue, inorgoglito dalla presenza di Lenny ed emozionato per un ritorno molto atteso.

A tre anni dal precedente “7”, venerdì 22 settembre esce “Dedicato a noi”, il quattordicesimo album del rocker dove troviamo undici inediti, tra cui “Riderai” e “Una canzone senza tempo”. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare il lavoro creativo che c’è dietro il nuovo progetto discografico, tra riferimenti all’attualità, canzoni d’amore e il rapporto con il figlio Lenny.

La sua è stata una carriera prolifica, in trent’anni ha prodotto tantissimo ma negli ultimi anni si è dovuto fermare, come tutti gli artisti, prendendosi più tempo per il nuovo progetto: ne ha risentito il suo modo di approcciarsi alla musica?

«Sì, ho avuto modo di guardare al passato e ho lavorato in modo diverso, poi è stata la prima volta che mi sono fermato. Negli ultimi anni è stato un susseguirsi tra canzoni, concerti, film, raccolte di poesie, un romanzo e anche un musical. “Dedicato a noi” è il primo album ideato con la consapevolezza di quello che avevo fatto prima».

Partiamo proprio dal titolo: chi c’è in quel “noi”?

«In quel titolo c’è un mio bisogno, che è molto diffuso, quello di sentirsi parte di un “noi”. Questo inizio di anni venti è terribile, dalla pandemia alla guerra e la frammentazione sociale. Siamo tutti più preoccupati e isolati, c’è bisogno di abbracciare qualcuno intorno a noi. Ci sono una serie di “noi”: la coppia, la famiglia, il “noi” che vivo quando vado sul palco».

Rimanda subito al suo grande successo “Non è tempo per noi”.

«È parente prossimo, sì. È fatta di gente che si sente fuori moda e io rientro in questo criterio! È un “noi” idealizzato di chi non subisce un’idea di mondo ma vuole portarne avanti una sua».

Nelle ultime cover vediamo prima il suo volto, poi il numero sette e ora un grande cuore in primo piano. Come mai?

«Le mie copertine sono tutte così, o c’è un simbolo solo o un grande caos. Qui c’è un cuore al centro, quello delle tavole anatomiche, dove c’è l’immagine della vitalità e mi piace molto».

Parlando di persone che l’hanno accompagnata in questo percorso, c’è anche suo figlio Lenny. È stato lei a proporlo?

«No, è stato Fabrizio Barbacci (il produttore). Lenny non si propone mai! Devo dire che è stato motivo di orgoglio: ha consegnato tutto il lavoro prima del momento prestabilito. E poi c’è una cosa che ritengo importantissima».

Cosa?

«Lenny mi ha sentito parlare molto delle intenzioni di questo album, dai testi all’estetica. Ci siamo conosciuti come non mai: lavorare insieme a un disco si è trasformato in un approfondimento padre-figlio»

Quando le ha detto “papà voglio lavorare nella musica”, lei cosa ha risposto?

«Non lo ha mai detto, ma imposto con i suoi comportamenti. Ora è chitarrista, produttore, ha fatto la scuola per fonici e ha un orecchio migliore del mio. Non ha mai avuto un piano B. Certo, deve fare i conti con la realtà, ma vedremo come andrà a finire».

Ha mai sofferto il suo cognome?

«Magari si ma non me l’ha mai detto».

Nella tracklist c’è “Così come sei”, una sorta di sequel di uno dei suoi brani storici.

«Dopo aver sentito “Salviamoci la pelle” in radio, mi sono chiesto che fine avessero fatto i protagonisti: si sono salvati la pelle? Li ho trovati bene!».

Manca qualche mese e tornerà di nuovo sul palco dopo gli stadi.

«Finalmente si parte! Sai qual è il mio problema? Le ore che ore precedono i concerti, quell’attesa mi fa innervosire!».

E il più bello?

«Non c’è, è una composizione totale di due ore con tanti momenti speciali. Dopo quasi 850 concerti, non vedo l’ora che arrivi l’8 ottobre per ripartire e rivedere il pubblico».