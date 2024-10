Ligabue: «Sanremo? Prima o poi sì, visto che l’altra volta…»

Dopo i concerti nei teatri sarà a Campovolo il 21 giugno 2025 per i 30 anni di "Certe notti" Paolo Di Lorenzo







La prova generale del nuovo tour di Ligabue si è tenuta di domenica. Per forza: il sabato l’Inter, la sua squadra del cuore, giocava con l’Udinese. Luciano scalda la voce: suonerà nei teatri di mezza Italia fino a fine novembre. Noi di Sorrisi abbiamo assistito al concerto speciale che il rocker ha tenuto nella sua Correggio (RE). Al Teatro Asioli ci sono i compagni di classe di Ragioneria, con cui il Liga si tiene in contatto grazie a un gruppo WhatsApp e con i quali ha festeggiato cinquant’anni dal primo giorno di scuola. Ci sono anche sua mamma Rina (86 anni), la moglie Barbara Pozzo e la loro figlia Linda. Lenny, il figlio maggiore, accompagna per la prima volta il papà suonando la batteria. Il clima di festa per pochi intimi rende l’atmosfera del teatro più familiare. Ligabue rimane seduto sullo sgabello anziché dimenarsi da una parte all’altra del palco com’è abituato a fare nei palazzetti e nelle arene. Poi, la doppia sorpresa: tiene un concerto improvvisato all’Autogrill di Fiorenzuola D’Arda (PC) e annuncia un nuovo raduno a Campovolo (RE), la sua “casa” musicale, il 21 giugno 2025. Ecco che cosa ci ha raccontato durante questa lunga notte.

Luciano, com’è suonare con suo figlio Lenny?

«Stasera è stato bravissimo, ha dimostrato un controllo emotivo non scontato, quasi come se suonasse da sempre con me. Quest’estate abbiamo viaggiato insieme a Nashville, la capitale del Tennessee e della musica country. Siamo rimasti sbalorditi dall’energia di quella città così ricca di musica dal vivo».

Per il tour nei teatri avete riarrangiato 45 canzoni. La scaletta cambierà ogni sera?

«L’idea è che sia in continuo rinnovamento, un po’ come è stato per il precedente tour nei palazzetti. Mi piace l’idea che i fan assaporino il gusto della scoperta man mano che le cose capitano».

Quest’anno ricorre il 25° anniversario di “Il mio nome è mai più”, il suo singolo di beneficenza realizzato con Jovanotti e Piero Pelù.

«Una canzone molto importante, che arrivò in un momento politicamente caldissimo: c’era una guerra che veniva combattuta a 400 chilometri da noi. Nel giro di tre giorni avevamo finito il pezzo. Ricevemmo critiche da tutta la politica, ma con il ricavato abbiamo finanziato la costruzione di due ospedali. A oggi è il cd singolo più venduto nella storia della musica italiana, sono contento che sia stato ripubblicato».

Sta lavorando a un nuovo album?

«Non smetto mai di scrivere: tante canzoni le conservo, altre le butto. Per un album mi prendo sempre più tempo, ma ho intenzione di scavare nei miei archivi per qualche chicca in vista della riedizione di “Buon compleanno Elvis” che uscirà nel 2025».

Il 14 novembre salirà sul palco dell’Ariston di Sanremo in una tappa del suo tour teatrale. Le verrà voglia di tornarci, magari una sera di febbraio...

«Al Festival di Sanremo prima o poi ci devo tornare perché l’ultima volta, nel 2019, mi è rimasto l’amaro in bocca. Volevo fare qualcosa di punk, ma è venuta fuori una ciofeca perché io non so recitare! Quando sono salito sul palco seduto su un trono mi sono lasciato prendere dalla tensione, anziché far capire che era un gioco. La prossima volta, senza trono e chitarra gigante (si riferisce alla gag con Claudio Bisio, ndr)».

Sono passati sei anni da “Made in Italy”, il suo terzo film da regista. Tornerà dietro la macchina da presa?

«Non al momento, ma proprio in questi giorni hanno iniziato a girare un docufilm su di me. Lo vedrete prossimamente, anche se non posso ancora dirvi dove».

Tutto sul tour di Ligabue

Trentuno date, da Trieste a Palermo, una scaletta in continuo cambiamento e nessuna replica. Ecco com’è “In teatro - Dedicato a noi”, il tour che dal 1° ottobre al 27 novembre porta Ligabue in giro per l’Italia. Dopo essersi sottoposto a un intervento al tallone che lo ha tenuto fermo per buona parte di quest’anno, Ligabue si cimenta in una sfida che ha definito «ambiziosa», a 13 anni dal suo ultimo tour teatrale. Lo fa con un accompagnamento speciale sul palco, quello del figlio Lenny: il batterista per la prima volta va in scena insieme con il papà. Info: ligabue.com.