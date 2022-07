Lizzo: «Vi faccio divertire per sconfiggere i bulli»

La cantante è un vero fenomeno pop e ha appena pubblicato “Special”, il nuovo album Alessandro Alicandri







Se tante donne oggi sono più serene nel mostrare in spiaggia o sui social le proprie forme senza preoccuparsi delle convenzioni, è anche un po’ merito di Lizzo. A soli 34 anni, l’artista ha trasformato la lotta al bullismo e alla prevaricazione prima in un faro che ha guidato il suo percorso musicale e poi in una bandiera che la rende oggi, senza dubbio, un idolo della sua generazione.

Negli Stati Uniti, così come in tutto il mondo purtroppo, avere una taglia “extralarge” è considerato un problema. Ma non è stato l’unico grande scoglio della vita di Lizzo, che si è trovata in difficoltà anche per il colore della sua pelle. «Puoi svegliarti e cambiare tante cose del tuo aspetto estetico, ma svegliarsi con la propria pelle è inevitabile» ha detto. La sua storia, che qui vi spieghiamo in modo dettagliato, è fondamentale perché ogni sua singola canzone in oltre dieci anni di carriera parla di donne che trovano serenità, di come gli uomini spesso danneggino la loro libertà, e di come la leggerezza e il divertimento siano le chiavi per non farsi schiacciare dal pregiudizio.

Un ottimo esempio è la canzone che da mesi impazza anche in Italia, “About damn time”, brano funk in cui Lizzo reclama il suo diritto di uscire allo scoperto e provare sentimenti positivi, consapevole che ogni cosa della vita richiede tenacia ma soprattutto tempo. In “Special”, il suo quarto album appena uscito, racchiude gran parte di questi sentimenti che la fanno sentire... inarrestabile. «La sicurezza che ho in me stessa oggi è all’apice» spiega. «Parlo di temi in cui spero che le persone possano riconoscersi, voglio che cantino rispecchiandosi in me e si sentano meglio, perché sì... è ora che stiano meglio!».

Far sentire bene le persone mentre coltiva la sua felicità è ciò che Lizzo fa fin da quando è ragazzina, negli anni in cui rappava a scuola formando gruppi con la sola voglia di condividere la sua storia. Dopo tanti anni non è cambiata. All’interno di “Special” ci sono “Grrls”, inno alla libertà femminile, e “Coldplay”, omaggio alla celebre band che vede tra gli autori proprio il cantante Chris Martin, da sempre portatore di idee e valori nei quali Lizzo si riconosce pienamente.