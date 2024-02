Loreena McKennitt farà sette concerti in Italia nel 2024

Il nuovo album dell'artista canadese, "The road back home", esce l'8 marzo Loreena McKennitt Francesco Chignola







L'artista canadese Loreena McKennitt, pioniera e protagonista internazionale della musica folk di impronta celtica, è pronta a pubblicare il suo nuovo album "The road back home", in uscita l'8 marzo, registrato l'estate scorsa nel sud dell'Ontario durante la partecipazione ad alcuni Festival. E nei prossimi mesi tornerà nel nostro Paese per sette concerti, due a marzo e cinque a luglio.

«Ci sono molti modi per definire la parola casa, potrebbe essere la struttura in cui viviamo, ma possono anche essere le espressioni culturali della comunità che in qualche modo arrivano nei nostri cuori e nelle nostre anime e ci uniscono senza che ne comprendiamo completamente il motivo»: così Loreena ha descritto il tema portante del suo nuovo disco.

I suoi concerti italiani la vedranno omaggiare invece, rispettivamente, il suo album "The Visit" del 1991 e "The Mask and the Mirror", pubblicato nel 1997.

Le date dei concerti italiani

‘The Visit Revisited’ Anniversary Tour:

20 marzo - Brescia - Gran Teatro Morato

21 marzo - Padova - Gran Teatro Geox

‘The Mask and Mirror’ 30 Anniversary Tour :

20 luglio - Bard - Forte di Bard

21 luglio - Pratolino (Firenze) - Villa Demidoff

22 luglio - Roma - Rock In Roma (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

24 luglio - Udine - Castello di Udine

25 luglio - Merano - World Music Festival

Le canzoni del nuovo album "The road back home"

1. Searching for Lambs (3:32)

2. Mary & The Soldier (4:04)

3. On a Bright May Morning (4:33)

4. As I Roved Out (4:54)

5. Custom Gap (3:56)

6. Bonny Portmore (3:42)

7. Greystones (3:32)

8. The Star of the County Down (3:42)

9. Salvation Contradiction (4:22)

10. Sí Bheag, Sí Mhór/Wild Mountain Thyme (6:15)