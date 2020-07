Ludovica Pagani, la nuova voce di 105

14 Luglio 2020 | 8:15 di Redazione Sorrisi

La popolare influencer Ludovica Pagani debutta su Radio 105: a partire dallo scorso 11 luglio, infatti, è ai microfoni di “105 Week-End“ il sabato e la domenica dalle 16 alle 18.

«Sono felice ed emozionata di essere entrata a far parte del team di Radio 105, una squadra affiatata e con un'energia contagiosa! Per me è un sogno che si avvera, un'occasione unica per intrattenere il pubblico e per mettermi alla prova» ha dichiarato.

I temi affrontati durante le dirette spaziano dalla musica alle vacanze degli italiani, dal gossip alle notizie rilevanti di cui si parla nel nostro Paese, dalla moda alle ultime tendenze di lifestyle e molti altre tematiche ancora.