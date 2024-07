Mace e lo stile che sta forgiando il futuro del pop. L’intervista

Si racconta a Sorrisi l’autore del singolo “Fuoco di paglia” con Mengoni Alessandro Alicandri







Si dice che il pop italiano sia diventato più elegante, dal suono più internazionale. Se questo sta accadendo, lo dobbiamo anche al musicista e produttore Mace (si pronuncia “meis”), la mente dietro tanti brani come “La canzone nostra” con Blanco e Salmo, ma anche di successi estivi come “Nero Bali” di Elodie e Michele Bravi. Mace ha appena pubblicato la versione strumentale del suo disco “Maya”, occasione ghiotta per conoscere meglio il suo stile che sta forgiando il futuro del pop.

Quindi è vero che la musica italiana è più elegante?

«È difficile dirlo perché l’eleganza è soggettiva. Mettiamola così: in uno scenario dove la musica è creata con furbizia e poco cuore, una grande fetta di pubblico si è stufata e oggi sta cercando altro. Alcuni artisti stanno ascoltando e seguendo questo desiderio».

Il suo singolo “Fuoco di paglia” è una bella espressione di questo desiderio.

«La base era bella ma cantata diventa una coccola, un abbraccio. Devo dire grazie a tre pesi massimi come Marco Mengoni, Frah Quintale e Gemitaiz, potentissimi. Poi Marco è Marco, è una delle voci più belle che abbiamo oggi».

Il 18 ottobre si terrà il suo primo concerto in un palazzetto, al Forum di Assago (MI). È emozionato?

«Molto. Stiamo cercando di realizzare uno spettacolo che non sia solo un concerto. Ci saranno tanti ospiti e momenti “multisensoriali”. Unire stili, musiche, artisti e pubblico è la cosa che mi rende più felice e lo faremo alla grande».

La sua musica unisce così tanto che persino il campione di tennis Matteo Berrettini l’ha nominata tra i suoi artisti italiani preferiti. Come l’ha fatta sentire?

«Onorato. Tempo fa è venuto anche a vedermi in concerto e ci siamo conosciuti. Tra l’altro ha citato la mia “Non mi riconosco”, che forse è uno dei brani più profondi del mio repertorio».