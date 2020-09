22 Settembre 2020 | 8:21 di Redazione Sorrisi

Prende forma il film biografico sulla vita di Madonna. A dirigerlo sarà la stessa regina del pop, che si occuperà anche della sceneggiatura con Diablo Cody (già vincitrice di un Oscar per “Juno”), al secolo Brook Maurio. «Voglio parlare di questo viaggio in cui la vita mi ha portato come artista, musicista, ballerina ed essere umano» ha scritto sui suoi social.