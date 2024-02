Mahmood: «Dopo “Tuta gold” vi racconto il mio disco»

Sul palco dell’Ariston ha portato il brano “Tuta gold” («La mia esperienza quest’anno è stata incredibile, la più divertente di sempre» ci dice) e ha subito ottenuto risultati straordinari: primo nelle radio e su Spotify. «Ammetto di essere incredulo, non dormo da tre giorni, sono al settimo cielo». Mahmood non si ferma: il 16 febbraio è uscito l’album “Nei letti degli altri”, con dieci canzoni e collaborazioni con Tedua, Chiello, Capo Plaza e Slim Soledad.

«È il mio lavoro più empatico, che mostra a tutti alcuni lati di me profondi e sconosciuti, frutto dei miei cambiamenti degli ultimi due anni e mezzo. Sono evoluto a livello sentimentale, nel relazionarmi alle persone e in questo disco ho buttato tutto ciò che ho imparato. Ho eliminato un po’ di sovrastrutture, capendo finalmente di aver portato per anni una maschera: adesso l’ho tolta». Perché il letto? «Qui si dorme, si ama, si soffre, si pensa, si legge...».

E poi arrivano i concerti: un lungo tour europeo dal 4 aprile, due tappe a Milano (già esaurite) il 17 e 18 maggio, altre otto date italiane tra luglio e agosto. Infine, a ottobre, i palazzetti: al Forum di Assago (MI) il 21 (esaurito) e 22, a Roma il 27 (al Palazzo dello Sport) e a Napoli il 31 (al Palapartenope).