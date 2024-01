Mandark canta la rabbia della sua generazione

Dopo la pubblicazione degli EP "Guai" e "Brividi" e diversi brani tra cui "Umano", "Lola" e "Dio", Mandark torna all’attivo con il singolo “Mille ferite”, proseguimento del suo nuovo progetto artistico iniziato con il brano "Forte".

Partiamo dal principio. Come e quando hai capito che nella vita volevi fare musica?

«Inizialmente non avevo alcun interesse per la musica, poi ho iniziato ad ascoltare trap e sono stato spinto dalla curiosità in questo mondo. Mi sono riscoperto nella mia passione per la scrittura, che fino a quel momento avevo coltivato solo realizzando fumetti e scrivendo le mie storie. Ho provato a fondere le due cose e da lì è partito effettivamente il mio percorso artistico, dai freestyle fuori da scuola al rock».

Quali sono stati i tuoi modelli o punti di riferimento in questo percorso?

«Prima la scena trap del 2016, da Ghali alla Dark Polo Gang. Poi ho iniziato a esplorare nuovi generi e mi sono ritrovato nei Queen, nei The Smashing Pumpkins e soprattutto nei My Chemical Romance. Mi ha sempre colpito il loro modo di comunicare».

E tu, ad oggi, cosa vuoi comunicare con la tua musica?

«Per me più che quello che voglio dire è importante come voglio farlo. Sono arrabbiato con la vita perché non è mai stata buona con me. Non è vittimismo, la vita non è buona con nessuno, ma io mi ero stancato e ho avuto la fortuna di trovare un mestiere che mi permettesse di esprimerlo. La mia musica è arrabbiata, voglio che arrivino a tutti la mia rabbia repressa, le delusioni, i traumi».

Nel tuo ultimo singolo “Mille Ferite” si sente forte e chiaro. Ci racconti un po’ questo nuovo pezzo?

«Prima di “Forte”, singolo che precede “Mille Ferite”, per un anno non ho pubblicato niente, un anno in cui ho chiuso un EP di cui questo brano è il secondo tassello. Mi piace sperimentare quando faccio musica e ho provato a muovermi su tonalità più moderne, vicine al synthwave e al pop, cercando di non togliere quello strato di rabbia che definisce la direzione in cui sto andando e sulla quale voglio proseguire».

Dici «Il mondo è alla deriva e mi sento io il responsabile». Cosa intendi?

«Volevo rappresentare i sensi di colpa che ogni ragazzo della nostra generazione può avere per non essere come vorrebbe o, ancora peggio, come gli altri lo vorrebbero. Credo che questo derivi dal fatto che le generazioni precedenti alla nostra hanno lasciato dei problemi senza che nessuno ci avesse insegnato a risolverli. Siamo una generazione molto fragile dal punto di vista emotivo e la società di oggi non è un ambiente facile in cui vivere. Perché una ragazza non può uscire da sola? Perché un ragazzo non può fare una passeggiata di sera? Guardo il notiziario, apro i social e sento parlare solo di guerra, di bombardamenti. Nonostante non sia colpa nostra siamo gli unici a poter cambiare le cose in questo momento. Questo è il peso che sento sulle spalle».

Credi che con dei trascorsi diversi sarebbe cambiato anche il tuo approccio alla musica?

«Se avessi vissuto esperienze diverse probabilmente non avrei neanche iniziato a fare musica. Credo che il bisogno di esprimersi nasca per ognuno di noi da un’esigenza e la mia è quella di sfogare la rabbia. Se avessi avuto una famiglia perfetta o se non avessi avuto problemi relazionali non penso che avrei fatto musica. Forse non ci sarei mai arrivato, forse mi avrebbe annoiato, forse anche se l’avessi scoperta sarebbe stata completamente diversa perché io per primo sarei un’altra persona. Credo che non ci sia una risposta definita a questa domanda».

Allora basta parlare di passato. Hai parlato di nuovo EP, di nuova musica, quali sono i tuoi progetti futuri?

«Sicuramente voglio continuare a fare tanta musica. “Mille Ferite” è solo un tassello del progetto che sto portando avanti e uscirà presto un nuovo singolo prima dell’EP. Sto cercando di diversificare le mie espressioni di rabbia senza modificare il mio approccio quasi violento alla musica. Penso che la rabbia sia il carburante più potente che l’uomo ha per motivarsi e dedicarsi a ciò che lo appassiona»