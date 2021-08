Måneskin e Iggy Pop: un duetto sulle note di “I wanna be your slave”

Una grande sorpresa nel bel mezzo dell'estate che non vediamo l'ora di ascoltare I Maneskin Credit: © Gabriele Giussani Alessandro Alicandri







Qualcosa di grande stava per succedere, i ragazzi l'hanno raccontato di recente anche a Sorrisi, ma così grande non potevamo immaginarlo. La star del punk e dell'hard rock Iggy Pop duetterà con i Måneskin sulle note del loro ultimo singolo “I wanna be your slave”. La notizia arriva sui social dei ragazzi che mostrano la copertina della nuova versione in uscita il 6 agosto.

La collaborazione certamente rafforzerà la potenza di fuoco del brano negli Stati Uniti (e non solo) ma in realtà la versione originale è già tra i dieci pezzi più amati al mondo su Spotify con più di 24 milioni di ascolti giornalieri. Di certo è una certificazione importante del loro sorprendente successo che rafforzerà il marchio Måneskin come non mai.