Marco Mengoni è pronto a stupire all’Eurovision

«Nel 2013 presentai L’essenziale da solo sul palco. Quest’anno canterò Due vite e aspettatevi una sorpresa» Marco Mengoni Credit: © Andrea Bianchera Alessandro Alicandri







La carriera di Marco Mengoni sembra una lunga strada di cui si scorge solo in lontananza un orizzonte senza fine. Quella strada Marco l’ha intrapresa camminando incerto, poi s’è messo a correre e ora va veloce come un pilota della MotoGP.

Quel viaggio adesso lo porterà oltre il Canale della Manica per appoggiare il cavalletto tra le vie di Liverpool, in Inghilterra, per la sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest. Stavolta con “Due vite”, il brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

Marco, ti sei ripreso dalla vittoria?

«Onestamente no (ride)! Quella settimana credo di aver dormito otto ore in tutto, all’ultima esibizione ero al limite delle forze. Però si va avanti e non mi lamento di certo. Non mi fermerò mai fino al 15 luglio quando, dopo gli stadi, chiuderò i miei concerti al Circo Massimo di Roma. Sarà un momento magico, una grande festa dopo due anni meravigliosi. La cosa più importante per ora è essere sereno. E lo sono».

Hai detto: «Vado a divertirmi anche lì». Che cosa intendevi?

«Dieci anni fa non ho vissuto appieno questo momento. Non mi rendevo tanto conto di essere su un palco importante che si affaccia sul mondo, e non ho avuto il coraggio di parlare molto con gli altri artisti in gara, cosa che quest’anno invece voglio fare. E voglio godermi ogni istante con lo spirito giusto».

Sarà la tua prima volta a Liverpool?

«Sì, non ci sono mai stato e non vedo l’ora di scoprirla. Qualcuno la chiama anche la “Disneyland dei Beatles” e io sono un fan sfegatato della loro musica. Senza di loro non sarei qui a chiacchierare con te».

In effetti nel 2009 cantavi “Helter skelter” in una memorabile esibizione a “X Factor”.

«I Beatles mi hanno accompagnato sempre, anche fino a poco tempo fa quando a Sanremo ho cantato “Let it be” con The Kingdom Choir. Ascoltarli è un po’ come andare a vedere il Colosseo: un’esperienza fondamentale nella vita».

Per l’Eurovision hai dovuto accorciare “Due vite” di oltre 40 secondi.

«È stato un incubo (ride)! La cosa mi ha messo in difficoltà, ci ho messo due giorni per trovare una soluzione. E ho approfittato per inserire altre chitarre e piccoli suoni ritmici. Ho dovuto però togliere il secondo “Due vite” cantato alla fine della canzone, che per me era importante e credo anche per il pubblico. Ma va bene così».

Nel frattempo il pubblico europeo sui social dice di essersi emozionato ascoltandola, pur non avendo capito una parola. Punterai sull’interpretazione?

«Su questo, purtroppo o per fortuna, sono imprevedibile. La prima volta che ho cantato ”Due vite” a Sanremo ho fatto un acuto che non avevo mai fatto in studio né alle prove. Avevo bisogno di sfogare quello che sentivo in gola in quel momento. Ogni sera è stato diverso: non riesco mai a fare due volte la stessa identica cosa».

L’Eurovision doveva svolgersi in Ucraina, che però è ancora vittima della guerra scatenata dalla Russia. Come ti fa sentire questa situazione?

«Per niente bene. Io più che rappresentare l’Italia vado a portare me stesso, quello in cui credo e a cui credono in molti. Con la musica e nella nostra diversità ripudiamo la guerra in Ucraina e ovunque nel mondo. Lì andiamo a far capire che si sta bene solo se si è uniti, in pace. La Storia dovrebbe ricordare gli errori che l’umanità ha fatto in passato per non ripeterli mai più. In un mondo, ma anche in un’Italia, che sembra tornare indietro invece di muoversi in avanti, il nostro ruolo sai qual è? Urlare più forte. Far capire ciò in cui crediamo e magari, spero, far riflettere».

Non hai mai pensato di portare un’altra canzone all’Eurovision?

«Sì. Due o tre brani li ho seriamente valutati per proporli: sono tra quelli che faranno parte del mio prossimo disco, il terzo e ultimo della trilogia “Materia”».

Quindi le canzoni del nuovo disco sono tutte pronte?

«Sì, l’album si chiamerà “Materia (Prisma)” e uscirà il 26 maggio. Quando l’ho proposto mi hanno preso in giro perché il prisma non si può definire una vera e propria materia. Poi li ho convinti spiegando che secondo me è come un essere umano. Il prisma filtra la luce, la scompone nei suoi colori in modo unico, crea qualcosa di spiegabile ma che alla fine sembra, anzi per me è… magico. Noi tutti siamo magici. Comunque è un disco a cui tengo troppo. Vorrei che, contro ogni comportamento tipico della modernità, si ascoltasse dall’inizio alla fine».

Sul palco dell’Eurovision sarai da solo come nel 2013?

«Ho fatto un discorso di coerenza. Se quell’anno ho portato un brano chiamato “L’essenziale” e sul palco c’ero solo io, nel 2023 con “Due vite”... chi vuole intendere intenda (sorride). Voglio che si capisca bene qual è “il viaggio” della canzone, nel rimbalzo tra quotidianità e sogno, giorno e notte, tutto doppio. Vedrete...».

A proposito di viaggio, ho fatto un calcolo: da Milano a Liverpool, in sella a una buona moto, ci sono più o meno 14 ore di strada. Ci hai fatto un pensierino?

«Sarebbe bello ma nell’ultimo anno sono andato poco in moto, quasi niente, per un problema al crociato del ginocchio. Ora che sto bene un sogno ce l’ho: vorrei fare con calma, in futuro, uno di quei lunghi itinerari in moto dei film, dove vedere e fare mille cose».

Potrebbe diventare un bellissimo documentario.

«In effetti sì. Me l’hanno anche proposto, ma non ne farei mai uno sulla mia vita. Io lo farei se potessi metterci il mio punto di vista, ma senza essere per forza il protagonista assoluto. Così come delle idee ce le ho già per un romanzo, mettendoci dentro le mie esperienze, ma in una chiave che parli a tutti e non solo di me»