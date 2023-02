Marco Mengoni: «Sono pronto per l’Eurovision!»

Sarà lui a rappresentare l’Italia a Liverpool a maggio Marco Mengoni Credit: © Iwan Palombi Francesco Chignola







Per la serata del 13 maggio Marco Mengoni ha già un impegno fissato: sarà infatti a Liverpool, in Inghilterra, per rappresentare l’Italia in finale all’Eurovision Song Contest, che andrà in diretta su Rai1. Per lui non è la prima volta: ha già partecipato alla gara internazionale dieci anni fa con “L’essenziale” arrivando settimo.

Che ricordi le ha lasciato l’Eurovision del 2013 a Malmö, in Svezia?

«È stata un’esperienza bellissima: ho incontrato artisti da tutta Europa (e non solo), sentito canzoni in lingue diverse, ho visto ognuno dei partecipanti portare sul palco il suo mondo, abbiamo respirato musica per giorni… e poi l’emozione e la responsabilità di portare “L’essenziale” e il suo messaggio a una platea così vasta».

In questi dieci anni ha seguito l’evento e i tanti suoi colleghi che nel corso del tempo si sono alternati in gara rappresentando L’Italia?

«Sì, ho seguito l’Eurovision in questi anni e sono orgoglioso della fotografia della musica italiana che abbiamo portato nel mondo, tutte le sfaccettature della nostra scena musicale che, direi, è stata sempre accolta benissimo visti anche i risultati ottenuti (fino alla vittoria!)».

Con quale spirito si prepara ad affrontare il viaggio verso Liverpool quest’anno? Quale obiettivo si darà?

«Lo stesso obiettivo con cui ho affrontato Sanremo: divertirmi. Voglio portare su quel palco me stesso senza aspettative o obiettivi di classifica, esattamente come al Festival».

“Due vite” è una canzone difficile da riassumere in meno di tre minuti, sta pensando di portare un altro brano all’Eurovision? E se sì, ha già le idee chiare o si prenderà del tempo per pensarci?

«Questa sarà una decisione importante, e infatti è una domanda che mi hanno fatto subito, appena finito il Festival. La risposta per ora è questa: ritornerò presto in studio con i miei musicisti e mi confronterò con il mio team per decidere insieme cosa fare».

Qual è la cosa che la emoziona, la preoccupa o la entusiasma di più quando pensa all’Eurovision 2023?

«Non vedo l’ora di rivivere l’atmosfera dell’Eurovision Song Contest, di incontrare gli artisti che parteciperanno e di condividere con loro questa esperienza e la nostra musica, che rimane un mezzo di comunicazione potentissimo anche in lingue diverse».