Marracash sarà il primo rapper italiano a fare un tour negli stadi

Marracash (foto di Andrea Bianchera) Francesco Chignola







Bel colpo, Marracash! Se non è certo da tutti potersi permettere un vero tour negli stadi italiani (sulle dita di quante mani contate quelli che ci riescono?) non era mai successo che un rapper portasse a casa l'impresa. A interrompere la "maledizione" è arrivato proprio lui, Marra, con una serie di date che, seppur lontanissime (si parla dell'estate 2025), stanno già facendo tremare i botteghini.

Si intitolerà, comprensibilmente, "Marra Stadi 2025" il tour che vedrà l'artista, nato in Sicilia e cresciuto nel quartiere milanese della Barona, attraversare il Paese nelle più ambite arene del nostro Paese, a colpi di decine di migliaia di spettatori a sera. Ci sarà, come da tradizione, una data zero (a Bibione, nello stesso stadio dove si "scalda" Vasco Rossi) e poi Napoli, Torino, Milano, Roma e Messina.

Le date del tour

6 giugno 2025 - Bibione (Ve) - Stadio Comunale

10 giugno 2025 - Napoli - Stadio Diego Armando Maradona

14 giugno 2025 - Torino - Stadio Olimpico Grande Torino

25 giugno 2025 - Milano - Stadio San Siro

30 giugno 2025 - Roma - Stadio Olimpico

5 luglio 2025 - Messina - Stadio San Filippo-Franco Scoglio