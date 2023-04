“Marrageddon”: la lineup del primo festival rap di Marracash

Da Salmo a Fabri Fibra, Lazza e Madame: l'artista annuncia i primi nomi dei due show in programma a Milano e Napoli Giulia Ciavarelli







«Sono molto emozionato» dice subito Marracash mentre ci presenta la sua nuova e importante sfida: "Marrageddon" arriva subito dopo il trionfo del tour nei palazzetti, «Mi piaceva l'idea di suonare con altri amici e celebrare l'hip hop, che ha raggiunto un posto di estremo rilievo nel nostro Paese» racconta.

Il suo primo festival rap si dividerà tra l’Ippodromo Snai La Maura di Milano e l’Ippodromo di Agnano a Napoli, rispettivamente programmati per il 23 e 30 settembre: «Siamo in via di definizione con i vari dettagli, ma posso dire che avremo un palco mastodontico, forse il più grande su cui un rapper italiano abbia messo piede!».

In questa nuova avventura! ci saranno tanti colleghi e amici della scena rap: Salmo, Fabri Fibra, Shiva e Paky sono gli headliner per il live milanese mentre i protagonisti della seconda tappa sono Lazza, Geolier, Madame, Marra + Guè (in Santeria).

«Sono contento dei miei compagni di viaggio, e non voglio che sia un festival dove gli artisti salgono uno dopo l'altro. Ho chiesto a tutti di ideare un set corposo e personalizzato, una vera performance. Abbiamo ancora tanti nomi da annunciare, compresi molti emergenti. Oltre Madame ci saranno altre donne, finalmente la scena rap ha battuto anche questa frontiera» aggiunge.

I biglietti per i due appuntamenti, così come l’abbonamento unico per partecipare a entrambe le tappe del festival sono già disponibili. Le prevendite per Milano sono su Ticketone e Ticketmaster, mentre quelle per Napoli su Ticketone e Etes.