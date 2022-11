Massimo Ranieri: «Non mi stanco mai di sognare in grande»

Il cantante presenta a Sorrisi il suo nuovo album con 12 canzoni inedite Stefania Zizzari







Un libro, un disco e lo spettacolo del nuovo tour con un solo titolo: “Tutti i sogni ancora in volo”. Massimo Ranieri è un sognatore incallito! «Eccome (ride). Sono un sognatore seriale!». Ma cosa sogna Massimo Ranieri? «Quello che sognano più o meno tutti: trovare l’amore, quello dove pianti la bandierina sulla Luna e lì rimane. Invece la vita va così e ci si perde. Ma io continuo a sognare».

E così, sull’onda del sogno, è uscito il suo nuovo disco. Si intitola, appunto, “Tutti sogni ancora in volo” e contiene 12 brani (tutti nuovi, tranne “Lettera di là dal mare”, il pezzo che ha portato a Sanremo quest’anno e che ha vinto il Premio della critica) scritti per Ranieri da nomi come Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Pacifico, Pino Donaggio, Bruno Lauzi, Gianni Togni, Franco Fasano. La produzione artistica è di Gino Vannelli: «Con Gino abbiamo fatto un lavoro incredibile pur essendo a 9 mila chilometri di distanza» continua Ranieri. «Lui a Portland negli Stati Uniti e io a Roma: ormai con la tecnologia si riesce a fare tutto».

Il primo singolo uscito è “Lasciami dove ti pare”: «Una canzone leggera nel racconto, nel ritmo, ma non certo nel testo» spiega Ranieri, che nel video del brano compare in una simpatica versione “cartoon”. Il cantante, che ha appena finito le riprese della fiction di Canale 5 “La voce che hai dentro”, parte il 25 novembre con il suo nuovo tour da Lecce, per proseguire in tutta Italia fino a maggio.