Matteo Paolillo: dietro le quinte di “Battiti Live” a Gallipoli

Dietro le quinte di "Battiti Live", noi di Sorrisi, come media partner dello show musicale abbiamo incontrato tanti artisti. Ci è venuto a trovare nella nostra splendida postazione vista mare di Bastione San Giorgio a Gallipoli (LE), anche Matteo Paolillo, star della serie tv "Mare fuori" nei panni di Edoardo e cantante amatissimo, fuori ora con l'album "Come te". Lo ha incontrato la nostra giornalista Giusy Cascio e lui ci ha raccontato tante chicche dal set della quarta stagione di "Mare fuori", ma anche del suo amore per il calcio, per la pizza e per la sua fidanzata. Qui c'è la nostra videointervista in cui ci ha dedicato anche un pezzo di "'O mar for", romanticamente unpluggerd...