Max Pezzali, con “Discoteche abbandonate” «Volevo rievocare le atmosfere del passato»

L'artista ci racconta il nuovo singolo con un tour dei luoghi della sua adolescenza Giulia Ciavarelli







«Il sette in condotta è sempre dietro l’angolo» esordisce il prof. Max Pezzali all’inizio della nostra gita verso Pavia organizzata per presentare il nuovo singolo “Discoteche abbandonate”, a quattro anni dall’ultimo progetto, disponibile dal 15 aprile su YouTube e in rotazione radiofonica. Non lo ascolteremo sulle piattaforme digitali «perché volevo rievocare le atmosfere del passato, è un modo per raccontare il tempo a cui si ispira il brano» ci spiega.

Durante il viaggio di andata verso Pavia, Max riparte dall’inizio, dall’ispirazione e la nascita di questo nuovo brano scritto con Jacopo Ettorre e Michele Canova: «L’idea arriva dopo aver sfogliato il libro fotografico “Disco mute” che mostrava i vecchi locali che non sono riusciti reggere l’impatto con la modernità. Sembra di osservare delle fotografie di una civiltà ormai decaduta e vedere quel mondo mi ha evocato tanti ricordi. Da immagini, si sono trasformate in musica e testo» racconta.

Il tour, infatti, ci porta proprio nella sua Pavia per un salto indietro nel tempo: «Andremo a vedere due discoteche, il Docking e Celebrità, perché si pensava fossero centri di degrado e anche molto rumorosi per le abitazioni vicino. È lì che ho vissuto la transizione verso l'età adulta e dove ascoltavano le canzoni che poi avrebbero condizionato la mia futura produzione» continua «Le discoteche hanno avuto dei grandi meriti, soprattutto per chi era provinciale come me. Non c’erano tante fonti di informazione ed erano sempre accostate al male assoluto».

Al racconto del suo ritorno musicale, si aggiungono curiosità sulla serie Sky “Hanno ucciso l'uomo ragno - La vera storia degli 883”: «Lavorano sulla sceneggiatura da qualche anno, sono stato sul set e ho visto i primi tre episodi…devo dire che mi sono emozionato! Gli otto episodi usciranno a ottobre e sono a lavoro sulla seconda stagione». E sull’ex socio Mauro Repetto: «Sta giustamente cercando di raccontare in teatro il suo rapporto con gli 883. Sono successe tante cose e se ha l’esigenza di dirle, è giusto che lo faccia» conclude.

Dal passato, quello ben rappresentato dagli 883, si arriva al commento sui ragazzi di oggi che «studio molto per capirli meglio e mi rendo conto che sono molto più simili a noi di quanto non venga raccontato. Hanno dei grandi sogni, ma sono molto più cinici e realistici rispetto alla nostra generazione». Gli eredi degli 883? Max non ha dubbi: «I Pinguini Tattici Nucleari. Le persone li vanno a vedere perché si divertono, hanno colto perfettamente il senso del live. E poi Riccardo Zanotti è uno dei più forti songwriter che ci sia, è la versione moderna di quello che cercavo di fare io» ammette.

Durante il viaggio di ritorno, Pezzali si toglie i panni del professore e intrattiene la stampa con l’immancabile momento karaoke, si passa da “Gli anni” a “Una canzone d’amore” e “Con un deca”, cantate rigorosamente a squarciagola.

Cosa lo aspetta nel futuro? Non è previsto un nuovo album, ma un comic book in uscita a maggio e il lungo tour negli stadi “Max Forever (Hits only)": «Cambierà l’impianto, abbiamo immaginato dei personaggi per ogni canzone degli 883 e tutto il repertorio sarà accompagnato da un’idea visuale molto diversa» promette Max ai fan che lo seguono da intere generazioni.