Max Pezzali: «E dopo la festa al Circo Massimo…l’avventura continua!»

L’artista celebra con i fan trent’anni di carriera in una location storica con tanti amici sul palco, da Riccardo Zanotti a Lazza, Gazzelle e Paola e Chiara Giulia Ciavarelli







Dai sold out dei palasport alla magia di San Siro e un grande sogno che si chiama Circo Massimo: l’ultimo anno è stato formidabile per Max Pezzali, che continua a festeggiare i trent’anni di carriera sui palchi di tutta Italia portando quelle hit indimenticabili che, diciamo la verità, sappiamo tutti a memoria.

“Circo Max” è una festa intergenerazionale, il trionfo nostalgico degli anni Novanta che si fonde con la modernità di oggi: al concerto di Max, come hanno testimoniato anche gli show negli stadi, non ci sono solo quelli che ascoltavano, per ore, le canzoni su cassette ma anche i più giovani che forse, ereditando la passione dei genitori, stanno scoprendo la discografia dell’artista tramite le piattaforme streaming.

La musica di Max ha il potere di viaggiare nel tempo sfidando le mode musicali del momento: «Cosa ho in più rispetto a quelli della mia generazione? Apparte i chili (sorride), credo si sia creata una “tempesta perfetta” e le canzoni di quel periodo hanno rappresentato un momento collettivo, inconsapevolmente ho colto dei tratti che mettevano in comunicazione le persone tra di loro» ci racconta dietro le quinte del concerto a poche ore dall’inizio.

Le immagini del concerto

Dopo le polemiche per il concerto di Travis Scott, il Circo Massimo, diventato il luogo delle grandi occasioni, torna a popolarsi con oltre 56mila persone che iniziano a scaldarsi sin dal tardo pomeriggio con il “Deejay Time” e quattro icone dietro la consolle: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Il palco, che inizia solo a intravedersi, ce lo anticipa Max: «Quando l’ho visto il palco, mi sono emozionato…è straordinario! È una rappresentazione tridimensionale del mio universo pop, quello che racconto nelle canzoni» ci dice. Il concept è stato ideato da Sergio Pappalettera, storica collaborazione di Pezzali: ci sono tanti richiami all’immaginario circense, c’è il tradizionale tendone rosso e blu che fa da sfondo a maxischermi, un van vintage per l’entrata degli ospiti e un impianto scenografico colorato e divertente. Ai lati del palco, ci sono altri due stage più piccoli: alla destra un forte richiamo al mondo dei motori con un distributore di benzina e la sua amata Harley-Davidson e sulla sinistra un garage con una sala giochi in stile anni Novanta.

Con “Hanno ucciso l’uomo ragno” prende il via lo show, le canzoni in scaletta sono trenta: poco dopo sale sul palco Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, insieme cantano “Rotta per caso di Dio” e “Giovani Wannabe”. «Conosco Riccardo da tanto tempo, quando lavora è una macchina! In comune abbiamo che proveniamo entrambi da ambienti provinciali, dove ci si racconta le cose in maniera più descrittiva e meno aulica» commenta Max.

E poi arrivano anche Dargen D’Amico, Colapesce e Dimartino, Articolo 31, Gazzelle e le immancabili Paola & Chiara. Grande assente Jovanotti: «Ci ha reso felici avere la disponibilità di tutti, peccato per Lorenzo, averlo qui sarebbe stata l’apoteosi!».

Mentre sono in corso le riprese della serie Sky che racconta la storia degli 883, che vedremo nel 2024, il “Circo Max” andrà in onda anche su Canale 5 giovedì 7 settembre. E alla domanda cosa succederà dopo il gran finale al Circo Massimo, Pezzali rassicura i fan perché «questo viaggio continuerà, l’avventura non finisce qui!».