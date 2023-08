“Meraviglioso Modugno Show”: nel cast The Kolors, Madame e Gianmaria

In onda il prossimo 8 settembre su Rai1, il Premio Modugno va per la prima volta a una donna The Kolors Redazione Sorrisi







Torna, per la sua dodicesima edizione, la serata evento dedicata a Domenico Modugno. Il 3 settembre dalle ore 21.00 a Polignano a Mare e poi l’8 settembre in onda su Rai1 alle 23.15. Meraviglioso Modugno Show sarà condotto da Alessandro Greco e Maria Cristina Zoppa, con la partecipazione di Madame, cui la Direzione Artistica ha assegnato il Premio Modugno, per la prima volta è una donna a ricevere il premio che nel 2019 era andato a Ermal Meta, nel 2020 a Diodato, nel 2021 a Brunori Sas e lo scorso anno a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Si guadagnano la Menzione speciale canzone italiana i “The Kolors” per la loro “Italodisco” che ha conquistato l’estate italiana, per l’occasione si misureranno con l’opera di Modugno. A esplorare il suo mondo tornerà Ermal Meta (nel 2016 anche co-conduttore dell’evento) e ci saranno anche Mario Incudine, gIANMARIA, più recente vincitore di Sanremo Giovani, Maninni e Lamacchia.

A commentare la serata interviene il Sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri: «Quest’anno ricade il trentennale del ritorno di Modugno a Polignano, appunto il 28 agosto 1993. Per l’occasione abbiamo voluto preparare una settimana di festa che si conclude con Meraviglioso Modugno Show 2023. Un’edizione che ancora una volta saprà essere magica, accontentando trasversalmente un pubblico più o meno giovane, il cast è di altissimo livello, in più consegnamo il premio per la prima volta a una donna. Inoltre quest’anno puntiamo ad una produzione Rai oltre ogni aspettativa».