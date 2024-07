MezzoSangue ripubblica, 12 anni dopo, “Musica Cicatrene”

MezzoSangue è un rapper fuori dal comune. Un passamontagna sul volto, a sottolineare che l'attenzione deve rivolgersi alle sue parole, appena quattro in dodici anni di carriera, nessuna attenzione a mode musicali passeggere. Da qualche giorno ha riproposto, stavolta con la dignità di un album, il suo primo mixtape “Musica Cicatrene”, che dodici anni fa era uscito in free download, diventando una piccola pietra miliare. L'artista romano ha ri-registrato interamente voci e strumentali, con l’aggiunta del featuring con Gaia nella traccia “Piove Musica”.

Perché riproporre il primo mixtape 12 anni dopo?

«In tutti questi anni avevo ricevuto dai fan molte richieste di rimettere mano al disco, o anche semplicemente di distribuirlo negli store digitali, quindi l'idea è stata quella di andarlo a riprodurre perché comunque erano tutte basi edite, quindi protette da copyright. Il mixtape una volta si faceva così, prendevi delle basi in giro e ci scrivevi senza troppi problemi…».

L'avete rifatto daccapo?

«Esatto. E siccome ci ho voluto mettere un'attenzione particolare, perché comunque e stato il mio primo lavoro, ci abbiamo messo un paio d'anni. Doveva uscire per il decennale, ma alla fine è uscito 12 anni dopo, in un momento storico molto significativo, nel senso che è un momento in cui questo disco si colloca perfettamente e questo fa un po' paura».

Il fatto che sia ancora molto attuale non è incoraggiante.

«Io penso che ogni artista debba anticipare un po' i tempi, nel senso che deve sapere un po' cogliere la direzione e questo disco in particolare è un disco di avvisi, di piccoli messaggi che fungono da “Attenzione, stiamo andando verso quella direzione”».

Il rap è cambiato moltissimo in questi 12 anni. Che te ne pare?

«Quello che ho visto è che da un movimento radicato nel sociale è diventato sempre più individualista, e quindi da lì vengono tutte quelle rivolte che però sono individuali, personali. È l'espressione di un individualismo sfrenato che ci ha portato verso questo. Però non giudico i ragazzi che si esprimono adesso in questo mondo. È così e basta».

Mentre il rap sembra sempre più orientato verso sonorità da club e testi adolescenziali, tu fai un rap che dice delle cose. Si fa fatica a trovare posto?

«Sicuramente si fa fatica, però credo che nella musica che faccio c'entri molto anche il posto da cui provengo. A Roma c'è un'educazione diversa al tempo. Vedi, la maggior parte di questi movimenti moderni che puntano a un'attenzione nei 30 secondi, non viene da Roma. La maggior parte degli artisti romani ha sempre, se ci fai caso, un testo abbastanza dialettico, abbastanza discorsivo, che parte da un punto per arrivare a un altro, approfondendolo. Questa cosa credo che sia proprio merito o colpa della città, perché modernità e eternità si mischiano, ti accorgi che quello che è durato nel tempo è eterno. Certe statue che sono rimaste lì 2.000 anni ti hanno insegnato in qualche modo, secondo me anche subliminalmente, che le cose che restano parlano e questa educazione secondo me è come un imprinting. Certo, se i testi sono diversi, c'è un impegno diverso, c'è una richiesta di attenzione diversa, e si fa fatica a entrare in questo mercato, perché comunque chiedere attenzione in un momento storico in cui l'attenzione dura 5 secondi, diventa difficile».

Non pensi che il fatto di indossare un passamontagna, possa evocare immagini di una musica che è lontanissima dalle cose che fai tu?

«Lo so e a volte ho pensato di cambiarla. Solo che il passamontagna è la cosa più comune possibile. Nonostante tante volte mi sia stato detto che non è family friendly, non è televisivo, ecc., la cosa su cui insisto è fare arrivare quei messaggi, quei testi, al di là del primo impatto. Che è un po' lo sforzo che dovremmo fare tutti. Adesso sempre più tendiamo al giudizio immediato: è sempre più una mentalità bipolare, dualista. E poi, se cambiassi il passamontagna sarebbe una maschera fatta appositamente per un artista, invece il passamontagna è un po' di tutti».

Negli ultimi anni sei approdato anche tu a una major. Come hai affrontato il passaggio dalla totale indipendenza a far parte di un processo più complesso?

«Ho vissuto male il giudizio, perché comunque ne sono arrivate tante e tante di critiche. Questa cosa sembrava sdoganata, invece è ancora abbastanza radicata nel pubblico. Dalla mia esperienza diretta non ho visto tutta questa differenza, nel senso che la mia è una licenza, una distribuzione, quindi non essendo in cast ho tutto un mio team che lavora al progetto: il grafico, il project manager, il manager, il produttore, il fonico di studio, quindi gestisco ancora tutto interamente. A certi livelli, non puoi più fare tutto da solo: mi sono focalizzato sempre più sull'aspetto musicale e la major in questo mi dà una mano a gestire tutto bene».

Sei stato l'unico artista ospite nell'album di Ultimo. Come nasce questo rapporto?

«Da un rapporto personale, in realtà, perché con Niccolò ci siamo conosciuti, credo fosse il 2016-2017, era un mio fan, veniva ai concerti. È nato questo rapporto personale, per cui ci siamo visti altre volte, sai, la cenetta, la partita a ping pong... E ogni volta nasceva l'idea di scrivere una cosa insieme. La prima volta abbiamo scritto un pezzo, ma non è mai uscito, l'abbiamo tenuto lì, la seconda volta lui ha detto: “Guarda io ho bisogno di farlo uscire, voglio fare un pezzo insieme, sarà la mia prima hit dentro il nuovo disco e voglio che ci sia tu. Quindi gli fa anche onore questa cosa perché comunque non è stata sicuramente una scelta di marketing, ma proprio un valore artistico e personale».

Che cosa ti aspetti da questo tuo nuovo ciclo?

«Ho tanta fame e questo disco mi ha aiutato, perché mi ha riportato un po' a quella spinta là, in cui non hai attenzioni addosso e non te ne frega niente delle aspettative. Conta solo mettersi lì, fare quello che veramente senti con tutta la forza che hai dentro e non pensare a nient'altro. Tirare fuori tutto. Sono in un momento molto bello per me di fase creativa, ho voglia di divertirmi, ho voglia di esagerare, anche sotto alcuni punti di vista sia lirici che musicali, di fare veramente quello che voglio».