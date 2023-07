Michele Zarrillo: «Ai concerti ora mi chiedono la sigla di Fiorello!»

Con Will a Sanremo ha cantato “Cinque giorni”. E poi, ecco un disco d’oro e il jingle di “Viva Rai2!” Stefano Gradi







Il prossimo febbraio magari una festa si sarebbe fatta. Schivo com’è fuori dal palcoscenico, Michele Zarrillo avrebbe comunque dovuto fare i conti con i 30 anni della sua intramontabile “Cinque giorni”, una canzone che sta nell’antologia del nostro pop più romantico. Poi, però, è successo qualcosa di eccezionale. Dopo che il giovanissimo Will ha voluto cantarla, duettando con Michele sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, “Cinque giorni” è rinata, è entrata nelle playlist e si è guadagnata un inatteso Disco d’oro.

E allora la festa si fa adesso! E come piace a Zarrillo: un grande concerto al Teatro Romano di Ostia Antica, mercoledì 26 luglio. Una di quelle serate in cui tutti cantano insieme a una delle voci più belle della nostra musica leggera. E più longeve: il primo disco Zarrillo lo fa nel 1973, con il gruppo di progressive rock dei Semiramis.

Partiamo dall’inizio, Michele. Com’è possibile che a metà degli Anni 70 un ragazzo lasci un gruppo di “prog rock” per darsi alla canzone romantica più tradizionale?

«Ogni tanto ci penso anch’io. È stata una cosa molto ingenua: per trovare uno spazio, qualche volta si passa da un estremo all’altro. Però l’ho fatto in buona fede, e comunque sono poi maturato: nei miei album c’è una visione ben più ampia della vita e della musica. “Cinque giorni”, per dire, è la storia più triste che io abbia cantato, ma è l’emblema della mia carriera».

Ed è anche Disco d’oro…

«Già mi ero stupito lo scorso anno, quando mi hanno dato un Disco d’oro per “L’amore vuole amore”, una raccolta del 1997 che aveva venduto tantissimo. Adesso mi ritrovo premiato insieme a Blanco, Tananai, Fedez, Marco Mengoni, artisti che hanno 20, 30 anni… Una bella soddisfazione! Per altro in questo periodo sto scrivendo canzoni con Fiat 131, un giovane cantautore, e mi ci trovo molto bene».

Qual è il suo primo ricordo musicale?

«Attorno ai 10 anni, nel baretto dove andava mio padre. Lui mi dà 100 lire e io metto su tre canzoni nel juke-box: Wilson Pickett, Stevie Wonder, il primo Lucio Battisti. Mi vanto di averli scelti, mentre i “grandi” si stupiscono: “Ma cos’è questa roba?”. Poi c’erano i festivalini negli oratori: vincevo sempre! Ho ancora una coppa che vinsi a 7, 8 anni».

Torniamo a “Cinque giorni”. Com’è nato il duetto con Will?

«Non lo conoscevo, sapevo che andava al Festival, e un invito in direzione Ariston è sempre invogliante, in particolare con i bei Sanremo che fa Amadeus. Insomma, mi dicono che Will sogna di cantare “Cinque giorni” con me, perché credo che suo papà o sua mamma gli avessero “rovinato la vita” ascoltandola continuamente, quindi per lui era come far loro un regalo. Poi vedo che i suoi pezzi fanno centinaia di migliaia di ascolti, sento la sua versione della canzone e capisco che la canta pure bene: dico di sì. E conosco un ragazzo umile, carino, adorabile».

Quando canta “Cinque giorni” sente il magone?

«Il magone me lo dà la musica, perché per me è la musica che entra nella gente. Le parole sono fondamentali, ma aiutano a esprimere il concetto che sta nelle note. Siamo cresciuti ascoltando americani e inglesi, da Michael Jackson ai Pink Floyd, senza capire un’acca di quel che dicevano».

Quanto era commosso quando vinse tra le Nuove proposte al Festival del 1987 con “La notte dei pensieri”? Sembrava lì lì per mettersi a piangere di fronte a Pippo Baudo...

«Sì, era come se mi fosse rimasta un’ultima fiche da giocare al casinò. Dopo l’eliminazione di “Una rosa blu” nel 1982 erano iniziati anni difficili, c’era in gioco la mia vita artistica. Oggi posso dire che avrò sì avuto fasi alterne, ma vivo bene e ho ancora un bel pubblico: posso permettermi di fare un concerto al Teatro Romano senza avere un disco nuovo, con una band pazzesca e un repertorio invidiabile».

Lei ha scritto poco per altri interpreti. Però due capolavori hanno la sua musica: “Sesso o esse” per Renato Zero e “Ricetta di donna” per Ornella Vanoni. Com’è andata?

«“Sesso o esse” è nata una notte in un ristorantino romano di un parente di Renato Zero, dove andavamo a fare un po’ i fricchettoni. Avevamo abbassato la serranda e stavamo lì a bere e chiacchierare. Prendo una chitarra e comincio a suonare; Renato si alza dal suo tavolo e mi fa: “Zarri’, me la rifai ’sta cosa?”; dietro il foglietto del conto aveva già scritto mezzo testo! “Ricetta di donna” nasce da quel “ah ah ah” che tutti si ricordano: lo canticchiavo per prendere in giro mia madre mentre stava stirando e lei non lo sopportava proprio. Invece io ho sentito che questo scherzetto musicale era forte, così lo proposi a Totò Savio: lo trovò fortissimo anche lui, lo sviluppò e diventò la canzone. Forse ho scritto poco per altri, non so, ma è andata così».

Beh, quest’anno ha scritto anche la sigla più amata, se si può dire, di “Viva Rai2!” per Fiorello.

«Siamo amici da tantissimi anni e questa trasmissione è stata pazzesca. Gli ho fatto i complimenti e ho voluto mandargli una sigla. L’ha sentita non finita e mi ha detto: “Ma butti via una canzone così per un jingle!?”. Macché buttata via: già me la chiedono ai concerti!».