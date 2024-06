Microfono d’oro a RTL102.5 con “Protagonisti”

L'appuntamento per la premiazione è in Campidoglio per il 4 luglio Redazione Sorrisi







RTL102.5 ha vinto il Microfono d’oro per la categoria attualità con “Protagonisti”, trasmessa in diretta dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 21.00. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 4 luglio in Campidoglio. Alla conduzione: Francesco Fredella da Roma, Gianni Simioli da Napoli, Francesco Taranto da Milano ed Antonio Sica negli studi dell’aeroporto di Roma-Fiumicino.

"Protagonisti" racconta con leggerezza le notizie del giorno, anche grazie al contributo di ospiti al telefono: attori, gente comune, sportivi, politici, artisti, passeggeri che arrivano o partono dall’aeroporto di Roma - Fiumicino. Si tratta della prima trasmissione ad avere un corner all’interno dell’aeroporto tra i più grandi al mondo.