Mika: «Il mio animo allegro non è una maschera, ma resistenza alla gravità della vita»

Se Mika se fosse un prodotto artigianale sarebbe un importantissimo marchio "Glocal". In effetti la sua "policy" è chiara: parlare al mondo ma con un'attenzione enorme ai dettagli, ai contesti locali. Il 19 luglio, in una cornice perfetta per la sua cifra umana e artistica, lo troveremo al Lucca Summer Festival per il suo nuovo tour, l'"Apocalypse Calypso", un ciclo di date europee gigantesco nel quale canterà in quattro lingue diverse con un approccio che sarà da opera pop.

«Sono super felice di fare questo show in Italia perché mostra bene la mia natura eclettica e libera» dice «in fondo io vengo da tante culture e un mio show non può che fare la stessa cosa». Lo show, figlio del suo ultimo album in lingua francese "Que ta tête fleurisse toujours" (significa "Che la tua testa possa fiorire sempre") sta portando, anche in paesi dove il francese non è solitamente ascoltato, a un grande successo di pubblico (e critica). «Credo stia funzionando perché certi meccanismi classici del singolo di successo e poi del disco, sono erosi. Le persone sono curiose di vedere cose diverse e nuove». Talmente nuove che, come ha affermato, la sua alternanza nello show tra parti cantate e parti parlate saranno "un allenamento" per un progetto che arriverà nel 2025 anche in Italia.

La sua attenzione al globale e al locale si respira in ogni sua parola, nell'incontro con la stampa nel quale (come sempre) riesce a spaziare tra tantissimi temi con enorme consapevolezza. «Avere un'opinione è molto importante» dice, per esempio, parlando delle proteste avvenute durante l'Eurovision Song Contest «è importante che tanta sofferenza e tristezza di tanti civili si traduca in protesta, è tutto lecito finché i toni sono civili e pacifici». Parlando di Eurovision ha parlato di Angelina Mango: «Il suo è un brano folk, ma anche fortemente italiano, lei è super forte, si vede la differenza quando gli artisti sono selezionati con un processo rigido e in qualche modo brutale». Ha comunque espresso grande amore per la Svizzera e per Nemo (le dichiarazioni arrivano poche ore prima della sua vittoria).

Dai grandi temi europei è poi passato a parlare della sua vita in Toscana (eccolo il Mika "glocal") terra del suo concerto estivo, ma anche luogo scelto come uno dei posti dove avere una casa e vivere. «La casa l'ho scelta alla fine di un lungo viaggio dopo un litigio con il mio compagno con cui sto da ormai 19 anni. Volevo cambiare, sono partito da Londra e sono andato dal nord al sud dell'Italia con l'idea, semplicemente, di scappare. Dalla Brianza sono sceso verso Roma e poi alla fine del viaggio ho trovato le energie che volevo in Toscana, luogo che mi sembrava perfetto per scrivere musica». «La Toscana mi ha rapito non per il cibo, ma per l'umanità delle persone, dei suoi piccoli artigiani di ceramiche, di intreccio dei cestini, della lavorazione dell'argento. Conosco tutte le donne dei mercati. Ecco: non è il cibo che mi rende felice ma sono le persone che mi danno il cuore, tutta la loro umanità».

Durante il concerto a Lucca Summer Festival, Mika promette una scaletta dedicata all'Italia con un "omaggio" molto speciale che scopriremo proprio in occasione del concerto. «Non chiamiamolo omaggio però: gli omaggi sono così noiosi. Diciamo che sarà un racconto del mio legame con l'Italia, ho bisogno di spiegare cose molto profonde. E il pubblico di questo Festival sarà perfetto, perché questo non è un pubblico che pensa a tutt'altro e ti ascolta distratto. È un pubblico che viene lì perché vuole sentirti nel senso più profondo della parola».

Preparatevi quindi a un concerto molto speciale, scenograficamente eccezionale, con tutta l'intelligente leggerezza che da sempre lo contraddistingue: «Il mio animo allegro non è una maschera ma una resistenza alla gravità della vita. Il privilegio di essere su un palco non può non darti il coraggio per farlo, anche se con un sorriso sulle labbra e con grande leggerezza è sempre finalizzata a lottare contro "la bestia", l'aspetto più crudele del vivere che è anche la ragione per cui faccio musica. Altrimenti coltiverei mele in America. Preferisco perdermi in questa follia».