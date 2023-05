Mogol-Lavezzi: «I nostri 50 anni di amicizia in musica»

"Capolavori nascosti" è l’album con cui due grandissimi maestri della canzone italiana celebrano la loro collaborazione iniziata tanto tempo fa Enrico Casarini







Com’è la vita, a volte. Mario Lavezzi e Giulio Rapetti Mogol avrebbero potuto condividere cinque minuti di totale imbarazzo e poi dirsi addio. Invece hanno attraversato più di 50 anni di amicizia e collaborazione che oggi rinfrescano in “Capolavori nascosti”, album firmato “Mogol-Lavezzi” e composto, per l’appunto, da 14 canzoni scritte a quattro mani. Sono 13 i pezzi già proposti tra il 1991 e il 2019 in dischi dello stesso Lavezzi, di Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia, poi c’è l’inedito “Una storia infinita”, che già dal titolo fotografa bene il cammino fatto insieme da questi due maestri. Un cammino di cui Sorrisi ha parlato proprio con loro. Partendo dai fatali cinque minuti del primo incontro.

Lavezzi: «Posso raccontare io? Per me Giulio non se ne ricorda...».

Mogol: «In effetti non ricordo. Ero ancora all’asilo».

Lavezzi: «Allora, appena tornato dal servizio militare, scrivo un pezzo col mio amico Cristiano Minellono. Lo proponiamo a Mogol che l’ascolta e ci chiede il titolo. Con entusiasmo da ragazzini diciamo: “Giovedì 19”! Scende il gelo. “Ragazzi”, dice Giulio, “ho già scritto 29 settembre: ci mettiamo a fare tutto il calendario?”. Insomma, Mogol mette mano al testo, il titolo diventa “Il primo giorno di primavera”, e la canzone viene data ai Dik Dik. Risultato: un milione di copie. Era il 1969».

Scorrendo i titoli dell’album s’incontrano collaborazioni con Dalla, Cocciante, Vanoni, Mannoia… Che siano “capolavori” non c’è dubbio, ma perché “nascosti”?

Mogol: «Perché sono canzoni poco conosciute. Ma se le valutiamo anche rispetto a quel che s’ascolta oggi, direi che sono pregevoli».

Ho citato Dalla. Qui canta in “Giorni leggeri”, ma voi gli avete dato un capolavoro come “Vita”. Come si convince un autore così a fare un pezzo non suo?

Lavezzi: «Lucio era un grandissimo manager di se stesso. Se sentiva di non avere la canzone che poteva fare la differenza, la prendeva da qualcun altro. “Vita” era perfetta per il progetto con Gianni Morandi a cui stava lavorando. Quando l’ha scelta, ho detto: “Non vorrei esagerare, Giulio, ma hai fatto un miracolo”».

Mogol: «Il titolo iniziale, però, era “Cara”. Era dedicata a una donna che mi aveva raccontato cose di lei che mi avevano fatto capire che era proprio una persona pura. E allora diceva: “Cara, le nebbie si diradano e ti vedo. Non è stato facile uscire dal passato che ti ha lavato l’anima fino quasi a renderla sdrucita”. Sente che valore hanno le parole se riferite a una donna? Ma siccome o cambiavamo il titolo o non si faceva, noi, ingolositi dagli artisti, l’abbiamo cambiato».

In “Capolavori nascosti” c’è un solo inedito. Ultimamente avete scritto così poco?

Lavezzi: «In realtà abbiamo almeno una decina di canzoni nuove, ma le centellineremo. Oggi se fai un album di inediti, finisce che gran parte delle novità si butta via. È per questo che una come Beyoncé può lanciare 11 singoli nel corso di un anno».

Mogol: «Una delle nuove canzoni si chiama “Rabbia”. Ogni volta che facciamo ascoltare il provino, la reazione è sempre: “È perfetta per Celentano!”. Ma Adriano sembra inavvicinabile».

Non riesco a credere che qualcuno possa ignorare un vostro pezzo.

Lavezzi: «Quando “Vita” era ancora “Cara” l’abbiamo proposta a Fiorella Mannoia che all’epoca producevo. Non l’ha fatta. E neppure Mina. Così la canzone è uscita cinque anni dopo. Insomma, quelli che dicono “no” ci sono sempre. D’altra parte Mina aveva detto che “Il mio canto libero” non sarebbe mai stata un successo. Vero, Giulio?».

Mogol: «Mi disse: “Se mi cambi il testo, la canto”…».

“Il mio canto libero” ci porta a Mogol-Battisti. Mogol, quale differenza di approccio musicale c’è tra Lavezzi e Battisti?

Mogol: «Per me non ha mai fatto differenza lavorare con Lucio o Mario. Io cerco solo di capire cosa mi “dice” la musica: è da lì che mi escono le idee. La gente non sa che la vera difficoltà è scrivere quel che ti dice la musica».

Anche lei, Lavezzi, ha collaborato tanto con Battisti.

Lavezzi: «Di fronte a lui mi trasformavo in una spugna, in un registratore. Tanto che Giulio, magari a cena con gli amici, mi chiedeva di far sentire la canzone che aveva appena fatto con Lucio. Il problema era che ovviamente non ricordavo bene le parole e lui si arrabbiava».

Mogol: «Sì, questa era una piccola differenza: scritta una canzone, Lucio la sapeva già a memoria il giorno dopo. Studiava sempre! E non c’entra la capacità artistica: è questione di volontà. E comunque, Mario, io mi arrabbiavo per scherzo!»