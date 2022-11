Morta Irene Cara, attrice e cantante di “Fame” e “Flashdance”

L’artista che vinse l’Oscar per la miglior canzone con “What a feeling”, aveva 63 anni Irene Cara Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







È morta a 63 anni nella sua casa in Florida, Irene Cara, pseudonimo di Irene Cara Escalera, cantante e attrice statunitense voce e volto di hit indimenticabili come “Fame” (dall’omonimo film-musical, “Saranno famosi” in italiano) e “What a feeling” colonna sonora di “Flashdance”, interpretazioni che le fecero vincere, rispettivamente, un Golden Globe e un Oscar per la miglior canzone .

L'annuncio della sua morte è stato dato sul profilo social dell'artista dalla sua agente Judith A. Moose: «È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara. La famiglia di Irene ha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un'anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film».

Nata a New York, per la precisione nel Bronx, il 18 marzo 1959, Irene Cara vantava origini africane, cubane e portoricane e aveva studiato musica, ballo e recitazione fin da bambina, lavorando in teatro e in tv fin dagli anni '70. A soli 20 anni esordì nella serie tv "Radici - Le nuove generazioni", ideata e prodotta da Marlon Brando, la notorietà però arriva negli anni '80 quando viene chiamata per il musical “Fame”, che da anche il titolo al brano che le varrà un Golden Globe e la renderà una star.

Nel 1984 è la volta di “Flashdance”, il film con Jennifer Beals, per cui ha vinto l'Oscar per la miglior canzone originale, scritta in collaborazione con Giorgio Moroder e tema portante della pellicola diretta da Adrian Lyne.