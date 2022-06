Morto Giampiero Felisatti, autore di “Sei Bellissima”

Oltre che per Loredana Bertè, il musicista aveva scritto grandi successi anche per Mina, Andrea Bocelli o Miguel Bosè Gian Pietro Felisatti Credit: © Facebook Lorenzo Di Palma







Lutto nel mondo della musica. A molti il suo nome non dirà nulla, ma in realtà abbiamo tutti cantato le sue canzoni. È morto sabato 18 giugno al policlinico San Matteo di Pavia, dove era ricoverato, all'età di 72 anni, il cantautore e compositore Gian Pietro Felisatti (conosciuto anche come Giampietro Felisatti, Giampiero Felisatti, Piter, Piter Felisatti, Peter Felisatti o DiFelisatti) autore di canzoni come “Sei bellissima”, portata al successo da Loredana Berté, “Ancora ancora ancora” (1978 con testo di Cristiano Malgioglio) cantata da Mina, “Super Superman” per Miguel Bosè o “Il mare calmo della sera”, successo di Andrea Bocelli (scritto con Gloria Nuti e con Zucchero Fornaciari). Ha inoltre composto brani anche per Iva Zanicchi e ha collaborato più volte con Cristiano Malgioglio e con Gatto Panceri.

La notizia della scomparsa del musicista nato a Vigevano (Pavia) nel 1950, è stata diffusa sui social dalla sorella Fiorella Felisatti, speaker di Radio Italia, della quale non si può non condividere le parole: «Anche se perdere un fratello è un dolore immenso, un grande artista non se ne va mai veramente. Le tue canzoni sono un lascito che rimarrà per sempre a confortarci e a emozionarci. Buon viaggio Gianpietro».