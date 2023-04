Morto Harry Belafonte, un mito tra musica e diritti civili

È morto oggi, martedì 25 aprile, nella sua casa dell'Upper West Side di Manhattan a New York, a causa di un'insufficienza cardiaca, Harry Belafonte, personaggio mitico dello showbiz, che negli anni 50, dominò le classifiche pop e infranse le barriere della razza, diventando un simbolo per il movimento dei diritti civili.

Harold George Bellafanti Jr, detto anche il “Re del Calypso”, era nato a Harlem 96 anni fa da genitori giamaicani, rese popolare in tutto il mondo la musica dei Caraibi grazie a canzoni come "Day-O (The Banana Boat Song)" e "Jamaica Farewell". Il suo album "Calypso", che le conteneva entrambe, fu il primo di un artista a vendere più di un milione di copie.

Da sempre impegnato nelle battaglie per i diritti civili e nelle attività umanitarie, nel 1987 fu nominato ambasciatore dell'Unicef.