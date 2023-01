Morto Tom Verlaine dei Television

Il frontman e chitarrista della band newyorkese è deceduto “dopo una breve malattia” a 73 anni Tom Verlaine Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Un altro lutto nel mondo del rock: è morto a 73 anni, Tom Verlaine, frontman, autore e chitarrista della band newyorkese Television. L’annuncio che parla di una fine arrivata dopo “dopo una breve malattia” è arrivato da Jesse Paris Smith, figlia di Patti Smith che a lungo ha collaborato con il musicista.

Tom Verlaine - che in realtà si chiamava Thomas Miller ma aveva scelto un nome d’arte che omaggiasse il poeta simbolista francese Paul Verlaine - era nato a Denville, nel New Jersey – e da giovane aveva studiato piano e sassofono, ma poi passò alla chitarra “folgorato” dai Rolling Stones. Nel 1973 fondò i Television, band in cui oltre che chitarrista era il cantante e l’autore della maggior parte dei testi. Frequentò a lungo Patti Smith con la quale collaborò spesso nel corso degli anni, dando vita alla scena punk newyorkese.