Mr.Rain al suo primo Forum: «Sento di aver fatto qualcosa di grande per me»

Il sogno dell’artista si è realizzato: fuochi, laser e tanti ospiti, da Sangiovanni a Clara e Alfa, per il debutto al Mediolanum Forum di Milano Giulia Ciavarelli







«La mia vita è cambiata, tutto è cambiato tranne me» introduce Mattia Berardi, in arte Mr.Rain, all’inizio del concerto: il videoclip proiettato sul ledwall principale racconta, attraverso video e immagini del passato, quello che Mattia era prima di diventare Mr.Rain.

Il percorso, più della meta, è fondamentale per capire l’evoluzione dell’artista, come si è arrivati a salire a salire su quel palco, come ci si guadagna un Forum che, a poche ore dal live, è stato ufficializzato sold out. E tra quelle mura, negli ultimi mesi, abbiamo assistito a tante prime volte: Elodie, Annalisa, Tedua, Ariete, per citarli alcuni, hanno esaudito i loro sogni brillando di talento, carisma e determinazione.

E ora tocca a Mr.Rain concretizzare i suoi desideri: «Spero di farlo per tutta la vita» dice sorridendo, lo incontriamo a poche ore dall’inizio dello show. È sereno, poca ansia da prestazione ma tanta voglia di vivere un traguardo che, per chi fa questo mestiere, è davvero prezioso. «Ho lavorato notte e giorno cercando di migliorare per arrivare a fare questo, sono emozionato ma anche soddisfatto di tutto il lavoro che ho fatto. Mi sento di aver fatto qualcosa di grande per me» ci racconta.

Le immagini del concerto

A fare da sfondo allo show un palco grande con la band, tre ledwall che lo riprendono durante le esibizioni e una passerella che arriva al centro del parterre: qui ci sono tanti bambini con i genitori, forse al loro primo concerto, e una schiera di fan che lo seguono dalle prime produzioni come “Carillon” e “I grandi non piangono mai”. Per fare al meglio «quello che ho sempre sognato», Mr.Rain crea una scaletta composta da quasi trenta brani che comprendono le sue tre grandi produzioni discografiche: “Butterfly Effect”, “Petrichor” e “Fragile”.

Fuoco, fiamme, laser ma anche neve e l’immancabile pioggia sul finale: accompagnato dal corpo di ballo, l’artista esegue “Ipernova”, “Meteoriti”, “A forma di origami”, “Crisalidi” e “Fiori di Chernobyl”. «Ci saranno tante sorprese questa sera, saliranno sul palco molti amici. Avevo invitato anche Amadeus ma non è potuto venire!»: uno dopo l’altro, arrivano Alfa, Sangiovanni, Fasma, Birdy e Clara con il più recente singolo “Un milione di notti”.

«Quest’anno me lo porterò sempre nel cuore» dice riferendosi alla sua esperienza sanremese, che è stato un trampolino di lancio per arrivare a un pubblico più ampio e collezionare record tra streaming e classifiche. Indossa un paio di ali, fa entrare il coro dei bambini e la hit “Supereroi” diventa il gran finale del suo primo Forum.

«Dopo questo show, ne ho in programma altri due il prossimo anno: il 26 novembre al Palazzo dello sport a Roma e il 30 novembre torno qui al Forum. Sto terminando il mio nuovo album e studio spagnolo per avviare anche la mia carriera in Spagna» ci svela prima di salutarci e festeggiare insieme al suo team un compleanno che, siamo sicuri, ricorderà per sempre.