Mr.Rain: «Piove? Bene, allora scriverò una canzone»

Il rapper rivelazione dell’ultimo Sanremo con "Supereroi"ci spiega il suo curioso modo di ispirarsi Mr.Rain (vero nome Mattia Balardi) ha già ottenuto 13 dischi di platino Solange Savagnone







Il dubbio è come chiamarlo: Mr.Rain o Mattia Balardi? «È indifferente. Anche i fan a volte mi chiamano Mattia. Dipende. Amici e familiari preferiscono Mattia; la band Rain. “Mr” invece è snobbato da tutti!» spiega ridendo l’artista, arrivato terzo a Sanremo con il brano “Supereroi”.

Si è dato lei il soprannome “signor pioggia”?

«Sì, quando ho scoperto che riuscivo a scrivere canzoni soltanto se pioveva. Nel 2009 ho iniziato a fare musica da autodidatta studiando i tutorial su YouTube per imparare a suonare il piano e la chitarra, e a fare videoclip».

Si è fatto biondo nello stesso periodo?

«No, lo ero già a 14 anni, in omaggio a Eminem. Da allora non ho più cambiato colore. In origine ero castano, mentre da piccolo ero biondo, poi non so cosa sia successo!».

Come mai riesce a comporre soltanto se piove?

«Riesco a vedermi da una prospettiva diversa e a percepire maggiormente le cose. Ogni canzone che ho pubblicato l’ho scritta in un giorno di pioggia. Se non piove non mi piace quello che creo».

Vista la siccità che ci flagella ora non sarà facile...

«Infatti sono disperato! Scrivo pochissimo. Prima o poi mi farò uno studio con all’interno un altro studio più piccolo con della pioggia finta sulle pareti che li separano (ride)».

“Supereroi” è già Disco di platino, il tour nei club è tutto esaurito e il 27 giugno partirà il tour estivo. Effetto Sanremo?

«Sicuramente sì, mi ha portato nelle case di più persone e mi ha dato la possibilità di raccontarmi e mostrarmi per come sono. Sono felice che “Supereroi” si sia fatta spazio nella vita di tante persone».

Le fa paura essere diventato così popolare?

«Per ora non mi crea disagio, giro poco per strada ma quando incontro un fan provo sempre piacere a scambiare due chiacchiere».

Tra i contro, c’è che ora la gente vuole sapere tutto di lei. Partiamo dall’inizio. Com’è stato crescere nella provincia di Brescia?

«Sono nato a Desenzano e ho vissuto tra Carpenedolo, Montichiari e Brescia. Vivere in provincia è difficile per chi vuol fare musica, non puoi affidarti a molti professionisti. All’epoca dovevi impegnarti il 300% in più. Ma questo mi ha dato più forza e tutta la gavetta che ho fatto (come fare 400 live in altrettanti minuscoli bar) mi ha fatto crescere molto».

Non aveva altri interessi oltre alle canzoni?

«No, solo la musica e i video, fin da quando in seconda superiore sono entrato in questo mondo. Facevo lavoretti per pagare gli strumenti, i computer e andare in giro a suonare. Fin da ragazzino la mia vita è stata sempre in funzione della musica».

Da bambino com’era?

«Molto introverso e sulle mie. Tenevo tutto dentro. Sono cresciuto così e poi, pochi anni fa, ho chiesto aiuto».

Il suo primo incontro con uno psicologo è stato a 5 anni. Cosa era successo?

«I miei genitori si erano separati e mia madre ha pensato di farmi parlare con uno psicologo, proprio perché ero molto chiuso. Ma non mi aveva turbato la loro separazione».

Che lavoro fanno i suoi?

«Mia madre lavorava in un ufficio stampa, ora è in cerca di un’occupazione. Mio padre è fornaio da sempre. Per lui ho fatto le consegne del pane per un paio di anni, poi ho recapitato pizze e sistemavo i computer, essendo perito informatico. Non impazzivo per la scuola. Non mi trovavo bene in quel settore».

Ha fratelli o sorelle?

«Ho una sorella di un anno e mezzo più piccola e altre due, di 18 e quasi 17, nate dalle nuove relazioni di mamma e papà. Anche se mi vedono poco e sono più grande, sono molto attaccate a me».

È fidanzato da sei anni. Quanto conta l’amore?

«Molto, è una fonte di ispirazione, ti migliora e ti rende ancora più felice. Ci sono alti e bassi ma ti apre la mente. È il motore che mi ha fatto scrivere ancora più canzoni».

La sua ragazza per cosa la critica?

«Dice che sono il peggior nemico di me stesso. Sono sempre in lotta per migliorare, mai totalmente soddisfatto del presente e costantemente proiettato verso il futuro. Ora però sto imparando a godermi ogni singolo traguardo».

Convivete?

«Sì, ci siamo trasferiti a Milano da tre mesi. Non amo molto cucinare, ma quanto basta per sopravvivere. Sono disordinato il giusto».

Quali sono le sue passioni oltre alla musica?

«Ho cominciato a fare boxe lo scorso maggio. Per la prima volta mi dedico a uno sport con continuità. Mi fa scaricare totalmente e dopo mi sento molto meglio».

Vizi e virtù?

«Spesso sparisco perché mi chiudo in studio e magari non rispondo al telefono per una settimana. È difficile convivere con me».

Prossimo sogno o traguardo da raggiungere?

«Godermi il tour. Poi c’è il nuovo album, a cui sto lavorando giorno e notte. Ho tante canzoni, scritte lo scorso inverno, e... spero che piova, almeno riesco a finirlo! Il mio sogno, poi, è conoscere Eminem che mi ha introdotto in questo mondo. Mi basterebbe vederlo anche solo da lontano!».