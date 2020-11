Mtv Ema 2020: a Diodato il premio “Best Italian Act”

Il cantautore batte Achille Lauro, Elodie, Ghali, Pinguini Tattici Nucleari e Random ed è il vincitore del Best Italian Act di quest'anno

08 Novembre 2020 | 21:59 di Lorenzo Di Palma

Nonostante tutto il 2020 sarà un anno da incorniciare per Diodato. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2020 e i tanti altri premi per Fai Rumore, il trionfo di Che vita Meravigliosa come Migliore canzone originale ai David di Donatello 2020, i Nastri d'Argento 2020 il Ciak d'Oro del pubblico 2020, Diodato ha vinto anche Il Best Italian Act degli Mtv Ema 2020.

Il pubblico, proprio come nelle passate edizioni, ha quindi deciso anche quest'anno e ha premiato Diodato agli Mtv Ema 2020 per la categoria Best Italian Act che lo vedeva contrapposto nel sestetto di nomination ad Achille Lauro, Elodie, Ghali, Pinguini Tattici Nucleari e Random.

Una vittoria arrivata nonostante le note difficoltà di quest’anno, che però non hanno impedito a Diodato di esibirsi durante l'estate e a settembre, persino, alla cerimonia di chiusura di Venezia 77, la prima volta per un artista musicale.