“MTV EMA 2022”: Taylor Swift trionfa in 4 categorie. Tutti i vincitori

La popstar è la vera regina della serata, anche senza esibirsi. Tutti i vincitori e il racconto dello show Carmen Pugliese







La sua presenza non era confermata fino a poche ore prima dell'evento, nonostante sei candidature, un nuovo album che ha superato ogni record ("Midnights" è diventato l’album più ascoltato in un solo giorno nella storia di Spotify, in America ha conquistato tutti i primi dieci posti in classifica con i brani del disco, superando i record dei Beatles e di Madonna, in Italia ha debuttato per la prima volta in cima alla classifica Fimi dei dischi e vinili più venduti). Alla fine Taylor Swift è volata a Düsseldorf, in Germania, e si è presa tutta l'attenzione dei fan e dei media con il suo ritorno agli MTV EMA dopo dieci anni.

Nel suo singolo "Bejeweled" canta «Sono piena di gioielli, posso ancora far brillare un posto» e così è stato. Già a partire dal red carpet, che ha calcato con un abito midi a rete con maxi gemme incastonate, poi alternato nel corso della serata a un abito tempestato di cristalli. È stata lei l'artista che ha ricevuto più premi. Ha vinto nella categoria Best Longform Video con "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)", Best Artist e Best Video (sempre con "All Too Well") e infine Best Pop.

Il suo pensiero dal palco è andato subito ai fan: «Grazie, siete voi che avete reso possibile tutto questo. Non avete idea di quanto significhi tutto questo per me. Non do per scontato niente e il modo in cui avete supportato e amato "Midnights" mi ha stupito ancora una volta. Vi amo».

Ad aprire lo show condotto da Rita Ora e Taika Waititi e a far ballare tutto il PSD Bank Dome di Düsseldorf sono stati David Getta e Bebe Rexha con la loro "I’m Good (Blue)", che è stata anche premiata come Best Collaboration. E poi è stato il momento di Ava Max con la sua ultima hit "Million dollar baby", di Gayle che ha portato un letto gigante al centro del palco su cui saltare, divertirsi e cantare "abcdefu" con tutta l'energia dei suoi 18 anni sommersa da coloratissimi coriandoli. Un'esibizione strappalacrime quella di Stormzy che, circondato da una pioggia di danzanti cuori luminosi, ha cantato "Fire babe". Abbiamo, poi, assistito all'esibizione degli One Republic, dei vincitori dell’Eurovision Kalush Orchestra e di Lewis Capaldi che con la sua voce delicata e potente allo stesso tempo canta «Non sono pronto a scoprire che sai come dimenticarmi» della sua "Forgive me". E noi che c'eravamo questa serata non la dimenticheremo.

La lista completa dei vincitori degli MTV EMA 2022:

BEST ARTIST : Taylor Swift

: BEST SONG : Nicki Minaj – Super Freaky Girl

: BEST VIDEO : Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

: BEST COLLABORATION : David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

: BEST LIVE : Harry Styles

: BEST POP : Taylor Swift

: BEST NEW : SEVENTEEN

: BEST K-POP : LISA

: BEST LATIN : Anitta

: BEST ELECTRONIC : David Guetta

: BEST HIP HOP : Nicki Minaj

: BEST ROCK : Muse

: BEST ALTERNATIVE : Gorillaz

: BEST R&B : Chlöe

: BEST LONGFORM VIDEO : Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

: VIDEO FOR GOOD : Sam Smith - Unholy (feat. Kim Petras)

: BIGGEST FANS : BTS

: BEST PUSH : SEVENTEEN

: BEST METAVERSE PERFORMANCE: BLACKPINK The Virtual | PUBG

BEST ITALIAN ACT: Pinguini Tattici Nucleari

Si possono rivedere gli "MTV EMA 2022" su MTV Italia per tutta la settimana, ecco i giorni e gli orari delle repliche:

Lunedì 14 novembre alle ore 19:45

Martedì 15 novembre alle ore 21:35

Mercoledì 16 novembre alle ore 22:25

Giovedì 17 novembre alle ore 19:05

Venerdì 18 novembre alle ore 10:35

Sabato 19 novembre alle ore 01:20

Su Paramount+ è disponibile lo speciale on demand sugli "MTV EMA 2022" da lunedì 14 novembre.