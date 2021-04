Musica al drive in: canta Alessandra Amoroso!

L'artista ha presentato due brani inediti, “Piuma” e “Sorriso grande”, in un evento molto speciale Alessandra Amoroso Alessandro Alicandri







Sono passati due anni dal suo ultimo singolo “Forza e coraggio”, ma Alessandra Amoroso con le mani in mano non ci sa proprio stare. In questo periodo infatti ha conquistato il pubblico cantando con i Boomdabash in brani di successo come “Mambo salentino” e “Karaoke”, per poi ritrovare l’amica di sempre, Emma, per il brano “Pezzo di cuore”.

Oggi guarda al futuro con due brani, “Piuma” e “Sorriso grande”, presentati davanti al Palalottomatica di Roma di fronte a un pubblico in auto, come nei vecchi “drive-in”.

Alessandra, in un mondo in cui dilaga l’idea che non si possa fare nulla, ha trovato un’idea geniale per esibirsi dal vivo.

«Non è stato facile: quando vivi nella bolla di una casa sembra impossibile poter fare qualsiasi cosa. Ecco, quella bolla ho provato a farla scoppiare».

Come mai presenta due brani?

«Avevo l’urgenza di cantare a modo mio cosa è successo nel mondo e in me durante un’emergenza pandemica che non ha risparmiato nessuno. Ho cantato tanti brani, ma quando ho raccontato del tutto me stessa? Lo faccio oggi con due canzoni, senza aspettare».

Cosa aveva bisogno di cantare?

«Il periodo in cui ho perso le mie emozioni, tutte, smarrite tra solitudine e paura. Oggi mi sento più forte, più sicura di me e racconto quel processo. Canto un augurio a me stessa e a tutti coloro che come me si sono sentiti persi. Per ritrovarsi».

Ritrovarsi significa anche alzare la testa e prendere una posizione, come ha fatto lei a favore del disegno di legge Zan che punisce gli atti di omofobia e non solo. Alcuni dicono che non sia una priorità.

«Io penso invece che si stia perdendo troppo tempo. I diritti ci rendono liberi ed essere liberi di amare e di essere se stessi è un’urgenza vitale, una priorità assoluta!».

Cosa lega “Piuma” e “Sorriso grande”?

«La verità. La mia verità. Queste canzoni dicono in modo diverso che non voglio più darmi dei limiti, che la Terra in cui viviamo è questa, che la vita è questa e io merito di essere felice. Noi tutti meritiamo di esserlo».