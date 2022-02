Musicultura 2022: svelati i nomi degli artisti in gara

Dal 24 febbraio al 6 marzo si svolgeranno le audizioni live al Teatro Lauro Rossi di Macerata. Cristina Donà ospite della prima serata Giulia Ciavarelli







Riparte una nuova edizione di Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d’autore italiana che prenderà il via il prossimo 24 febbraio al Teatro Lauro Rossi di Macerata. Tutte le sere, fino al 6 marzo, 61 artisti e artiste, selezionati da una rosa di 1086 candidature, si esibiranno alle audizioni live del concorso trasmess anche in streaming sui social dell'evento. Ospite della prima serata: Cristina Donà.

«Cosa ci dicono le canzoni dei giovani artisti e artiste che ora ci accingiamo a testare nella loro resa dal vivo? Che l'ironia, la sensibilità, l’onestà di mente e la pulizia di cuore di chi scrive e canta non si sono perse per strada, solo si esprimono con meno perentorietà di un tempo, cercando modi di sfuggire al già detto, per non rimanerne inghiottite sul nascere» ha dichiarato il direttore artistico Ezio Nannipieri.

Al termine delle audizioni, la giuria di Musicultura selezionerà la rosa dei sedici finalisti, che saranno protagonisti di due concerti al Teatro Persiani di Recanati nel prossimo mese di maggio. Parallelamente, le canzoni finaliste godranno di un’ampia diffusione radiofonica e il pubblico avrà modo di votarle per designare due degli otto vincitori. I restanti sei cantanti saranno decretati da un prestigioso Comitato Artistico di Garanzia composto da numerosi protagonisti della musica italiana.

La rosa delle 61 proposte in corsa è composta da 8 band e da 53 solisti e soliste, di un’età compresa tra i 21 e i 59 anni; di seguito tutti i nomi:

Anna e l’Appartamento,Apu, Avorio, Barriera, Valentina Brozzu, Filippo Bubbico, Caspio, Costanza, Lorenzo Disegni, Effenberg, Elton Novara, Emit, Faax, Francesco Forni, Fran e i pensieri molesti, Luigi Friotto, G Pillola, Ganugi, Giuliettacome, Guido Maria Grillo, Helen Aria, Hurricane, Ilclassico, Iosonorama, Isotta, Kamahatma, Kimerica, Lamine, Matteo Leone, Sara Loreni, Maestral, Luca Maggiore, Malvax, Daniele Mirante, Moretti, Moriel, Pecci, Valentina Polinori, Ponente, Popforzombie, Proia, Cassandra Raffaele, Sofia Rollo, Sandri, Scuro, Sir Jane, Valeria Sturba, Tano e l’ora d’aria, Stefania Tasca, Te quiero Euridice, Themorbelli, Toolbar, Tsunami, Valerio Lysander, Vena, Chiara Vidonis, Martina Vinci, Vito, Y0, YoshWhale, Zerella.