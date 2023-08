“N20 Back Home”: i Negramaro tornano a casa per i vent’anni carriera

Tre ore di show, ventitré canzoni in scaletta e tanti ospiti: ecco cosa è successo nella notte magica della band salentina Giulia Ciavarelli







«Le origini sono radici, l’abbiamo sempre pensata così. Più sono profonde, meno sono visibili. A noi piace condividerle, non ostentarle»: i Negramaro non sono più “i ragazzi del Salento” che trasformano la cantina in sala prove e girano i locali a bordo di un furgone «talmente carico che non entrava nemmeno la moka!», ma scelgono la loro terra, pregna di ricordi ed emozioni, per celebrare un traguardo così importante. Qui, dove tutto è iniziato.

«Ciao casa, ciao Puglia!» urla Giuliano rivolgendosi alle 35mila persone che hanno riempito l’aeroporto di Galatina, una location inedita e mai utilizzata prima per i grandi eventi. «Che possa nascere una nuova Campovolo per il sud, abbiamo voluto essere qui con tutto il cuore. Ci piaceva l’idea di portare la musica, segno di pace, in un posto come questo in cui si insegna a volare e fare difesa» raccontano a poche ore dallo show. “N20 Back Home” prende vita in un luogo che si lega alla storia della band ma forse non ancora in grado di accogliere un evento di tale portata: infatti, sono stati tanti i disagi dovuti al traffico in tilt, congestionato a causa di parcheggi mancanti e file interminabili che, a molti, non hanno permesso nemmeno di arrivare in tempo al concerto. «Siamo davvero dispiaciuti per quello che è successo, non è dipeso da noi ma ci siamo affidati a una società esterna. Sto soffrendo con voi» dice Giuliano in un video pubblicato sui social il giorno dopo il termine del concerto.

«Potevamo scegliere una location più consona, ma tenevamo a fare il nostro grande evento a Lecce. Siamo tristi per questo ma ci abbiamo messo l’anima per regalarvi un sogno»: Giuliano, Emanuele, Ermanno, Danilo, Andrea e Andrea hanno pensato, e poi realizzato, un maxi-concerto che, alla base, ha due ingredienti principali. Il primo, una scaletta ben costruita contenente (quasi) tutti i successi più amati dal pubblico, con qualche chicca per i fan più fedeli, e poi un forte spirito di condivisione, libertà e amicizia, che ha unito la band a tutti gli artisti invitati alla festa.

«Ci ha reso felici avere la disponibilità di tutti, peccato per Lorenzo (Jovanotti) che è stato impossibilitato a venire per l’incidente»: per il resto, i dodici amici che hanno scelto di partecipare risultano un buon mix tra talenti della nuova generazione e colonne portanti della musica italiana.

Tutti hanno duettato sulle note delle loro canzoni: dai più giovani, come l’elegantissimo Sangiovanni in “Amore che torni” o Ariete, rigorosamente con la maglia del Lecce, che sceglie “Per uno come me”. Uno scatenato Rosa Chemical interpreta “Nuvole e lenzuola” mentre Aiello si commuove in coda a “Attenta” «perché vi auguro di trovare nella vita un amico come lo è Giuliano per me» confessa. Ritroviamo Niccolò Fabi in una versione inedita di “Tre minuti” e l’omaggio a Lucio Dalla eseguito da Sangiorgi e Samuele Bersani. Il cuore del sud esplode con l’entrata di Elisa, che duetta con la band in “Diamanti” e “Via le mani dagli occhi”.

Su “Parlami d’amore” tutti sul palco: «I momenti più belli della nostra carriera? L’incontro con Caterina Caselli, l’esordio a San Siro, la prima volta a Sanremo e…rimane solo da inserire il 12 agosto quando abbiamo realizzato il sogno di suonare "al centro esatto della nostra terra"».

La scaletta del concerto

Fino all'imbrunire

La Prima volta

Ti è mai successo

Per uno come me feat. Ariete

Meraviglioso feat. Ermal Meta

Nuvole e lenzuola feat. Rosa Chemical

Quel posto che non c'è

Contatto feat. Samuele Bersani

Estate feat. Fiorella Mannoia)

Un passo indietro feat. Diodato

Solo tre minuti feat. Niccolò Fabi

Come foglie feat. Malika Ayane

L'immenso

Tutto qui accade feat. Samuel

Sei

Cade la pioggia

Quel posto che non c'è

Amore che Torni feat. Sangiovanni

Attenta feat. Aiello

Diamanti feat. Elisa

Via le mani dagli occhi

Solo per te

Basta così feat. Elisa

L'Immenso

Mentre tutto scorre

Parlami d'amore