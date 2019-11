Natale e musica: 15 consigli su cosa regalare

29 Novembre 2019 | 16:51 di Francesco Taranto

Il fatidico Black Friday dà ufficialmente il via alla corsa per i regali di Natale. Per gli appassionati di musica ce n'è per tutti i gusti. Che si tratti del box set da 5 CD “Conversation Piece” di David Bowie o della riedizione di “1999” di Prince, con ben 35 brani inediti, sono tante le uscite speciali pubblicate di recente.

Amanti del pop? La colonna sonora di “Last Christmas” presenta un inedito di George Michael. Collezionisti sfrenati? I Pink Floyd vi accontentano con i 18 dischi del cofanetto “The Later Years 1987-2019”. Appassionati dei classici? Ci sono tutti i singoli dei Beatles ripubblicati in vinili da 45 giri.

Per quanto riguarda la musica italiana, si passa dal tour acustico di Manuel Agnelli immortalato in vinile all’edizione speciale di “Reset” dei Negrita (per la prima volta con la colonna sonora di “Così è la vita” di Aldo, Giovanni & Giacomo).

Inoltre torna il Record Store Day, appuntamento annuale che vuole celebrare i piccoli negozi indipendenti di dischi, con diverse edizioni speciali esclusive per il 29 novembre 2019. Anche se separate dal tradizionale Record Store Day, che si tiene ad aprile, le uscite per il Black Friday seguono uno schema simile, ovvero quello di fornire materiale raro disponibile in quantità limitata e quasi esclusivamente su vinile. Edizioni perfette, quindi, per un regalo.



«Dal 2010 lavoriamo per modificare la percezione del Black Friday come evento di massa e di prezzi al ribasso», hanno spiegato gli ideatori del RSD «Ci concentriamo invece su una lista di edizioni speciali che sottolineano quanto possono essere belli i regali da un negozietto di dischi». Insomma, l’intento è quello di celebrare l’inizio delle festività andando anche in piccole attività, gestite in modo indipendente.

La lista degli artisti che partecipano al Record Store Day è lunga e impressionante, tra questi Katy Perry, Madonna, Lewis Capaldi, Liam Gallagher, U2 e Paul McCartney. Di seguito abbiamo selezionato alcune delle migliori pubblicazioni, unite alle più interessanti uscite speciali.

Katy Perry – “Never Really Over/Small Talk” I fan della Perry apprezzeranno questa edizione limitata, in vinile colorato 12 pollici, che contiene la sua ultima hit "Never Really Over" e il nuovo brano "Small Talk".

Madonna – “I Rise” La canzone, tratta dall’ultimo album di Madonna “Madame X”, viene pubblicata in vinile esclusivo con ben sei remix differenti. La cantante l’ha descritto come un brano per “dare voce a tutte le persone emarginate, che sentono di non avere l’opportunità di esprimersi liberamente”.

Lewis Capaldi – “Spotify Singles Session” Che il vinile non sia affare solo per gli artisti classici lo dimostra questa uscita della rivelazione dell’anno Lewis Capaldi. Il giovane cantante pubblica su vinile 45 giri in edizione limitata due brani eseguiti dal vivo per Spotify: il suo successo "Hold Me While You Wait" e una cover di "when the party's over" di Billie Eilish.

Liam Gallagher – “Why Me? Why Not.” Fan degli Oasis? Nostalgici dei fratelli Gallagher? Potete consolarvi con questa edizione limitata a sole 3000 copie dell’ultimo album solista di Liam. Il vinile è un cosiddetto “picture disc”, quindi con la copertina stampata sopra.

U2 – “Three” Pubblicato originariamente in Irlanda nel 1979, questo EP contiene tre canzoni registrate da dei giovanissimi U2, ai Windmill Lane Studios di Dublino. Si tratta di “Out Of Control”, “Stories For Boys” e “Boy-Girl”. Tutti i brani sono stati rimasterizzati per questa uscita numerata ed esclusiva per il Black Friday.

Paul McCartney – “Home Tonight/In A Hurry” Tornerà dal vivo in Italia il prossimo anno, nel frattempo l’ex Beatles pubblica in vinile due canzoni inedite, entrambe registrate con Greg Kurstin per l’ultimo album “Egypt Station”. Questa edizione limitata presenta una magnifica copertina creata apposta per il Record Store Day, ispirata al gioco di carta e matita “Cadaveri eccellenti”.

Mario Lavezzi – “…E la vita bussò” Lavezzi, uno degli artisti più stimati del panorama musicale italiano, ha pubblicato questo box contenente 3 CD e un vinile da 45 giri, per ripercorrere le sue tre anime artistiche (autore, produttore e cantautore). Compresi successi scritti per Bertè, Vanoni e Ramazzotti.

David Bowie – “Conversation Piece” Un regalo perfetto per gli appassionati di Bowie, questo box da 5 CD si concentra sul periodo 1968-69 della sua carriera. Include versioni demo e live registrati per le radio, un nuovo mix dell’album “Space Oddity” e diverse tracce mai pubblicate fino ad ora.

Manuel Agnelli – “An Evening With” Chi vorrà rivivere le emozioni dello spettacolo con protagonista assoluto il frontman degli Afterhours può farlo con questo vinile in tiratura limitata. L’uscita testimonia l’omonimo tour in compagnia del polistrumentista Rodrigo d’Erasmo, tra canzoni del gruppo e diverse cover (compresa “Video Games” di Lana Del Rey).

Prince – “1999” L’album della svolta per Prince, pubblicato nel 1982, esce in una nuova splendida edizione speciale, in formato 5 CD o 10 vinili e un DVD. La parte più succosa del box riguarda ben 35 brani inediti, direttamente dagli archivi dell’artista di Minneapolis.

The Beatles – “The Singles Collection” I quattro di Liverpool non passano mai di moda. Per questo Natale l’uscita di riferimento è questo fantastico box set che raccoglie tutti i loro singoli in nuovi vinili da 7 pollici. In tutto sono ben 23 dischi, naturalmente tutti grandi successi, si va da “Love Me Do” fino a “Strawberry Fields” e “Let It Be”.

Negrita – “Reset” Per i 20 anni dall’uscita di “Reset”, i Negrita hanno pubblicato un’edizione speciale con il disco rimasterizzato e arricchito di tre tracce bonus. Ma il pezzo forte è il secondo CD con la colonna sonora originale di “Così è la vita” di Aldo, Giovanni & Giacomo, composta dalla band e mai pubblicata prima.

Pink Floyd – “The Later Years 1987-2019” Questo super box fa seguito a “The Early Years”, che si concentrava sugli esordi della carriera dei Pink Floyd. Qui il focus è invece sull’epoca successiva all’addio di Roger Waters, periodo che ha comunque generato vendite per oltre 40 milioni di dischi, tre album in studio e due dischi dal vivo. Oltre 13 ore di materiale inedito audio/video, diviso in 5 CD, 6 blu-ray e 5 DVD.

Marracash – “Persona” Uno dei dischi di hip hop italiano dell’anno, viene pubblicato in esclusiva per il Black Friday in edizione speciale con vinile bianco, in tiratura limitata. L’album è un vero e proprio concept, in cui ogni brano rappresenta una parte del corpo, un organo vitale.

George Michael – “Last Christmas soundtrack” La colonna sonora del film “Last Christmas” è di fatto una sorta di greatest hits dell’indimenticabile George Michael. Il vinile esce in concomitanza con il Black Friday ed è l’unica occasione per avere su quel formato la nuova canzone “This Is How (We Want You To Get High)”.

