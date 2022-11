Nek: un nuovo album e un tour per celebrare i 30 anni di carriera

Il cantautore festeggia 30 anni di carriera e 50 di età con un concerto evento a Milano (cui seguirà tour nel 2023) e una raccolta speciale Cecilia Uzzo







È con "La teoria del caos" che Nek ha inaugurato il suo nuovo progetto artistico: mentre il singolo è in rotazione radiofonica dall’11 novembre, la raccolta celebrativa "50|30" arriva il prossimo 2 dicembre. Come si intuisce dal titolo, il disco in uscita è particolarmente importante per Filippo Neviani, che nel 2022 ha compiuto 50 anni e 30 anni di carriera musicale. Un doppio traguardo importante per il cantautore che sta per lanciare un progetto composto da un album e un tour speciale, anticipati da "La teoria del caos".

Il singolo "La teoria del caos"

A spiegare il significato del brano inedito, è stato lo stesso Nek: «La teoria del caos è un modello matematico che ci ricorda un dato essenziale: il mondo non segue un modello preciso e prevedibile. Lo si voglia o no nella nostra vita alberga anche il caos, questo piccolo spazio lasciato al caso, dove occorre essere preparati a cambiare i piani in qualsiasi momento. Nella scienza, nella vita, in amore».

La raccolta "50|30"

Come anticipato dal titolo stesso della raccolta, "50|30" è l’album celebrativo di Nek, per i 30 anni di carriera artistica e i 50 anni d’età. Non si tratta, però, di una raccolta di tutte le hit del cantautore, ma piuttosto una selezione di otto grandi successi, riarrangiati per l’occasione, oltre al nuovo singolo. Il disco, distribuito il 2 dicembre da Warner Music e disponibile in formato digitale, CD e Vinile numerato e colorato giallo trasparente, ha questa tracklist:

"La teoria del caos"

"Fatti avanti amore" (50|30 version)

"Lascia che io sia" (50|30 version)

"Almeno stavolta" (50|30 version)

"Se io non avessi te" (50|30 version)

"Sei grande" (50|30 version)

"Laura non c’è" (50|30 version)

" Dimmi cos’è" (50|30 version)

"Cuori in tempesta" (50|30 version)

"Money Honey" (versione in inglese de "La teoria del caos")

Il concerto- evento e il tour

È davvero un evento, quello dell’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano chiamato "50|30 – Il concerto": è infatti l’unica tappa del 2022 del trentennale di carriera di Nek, un’occasione unica per rivivere e cantare dal vivo tutti i grandi successi e le intramontabili hit dell’artista. I festeggiamenti, tuttavia, proseguono nel 2023, con altri concerti nelle città di Bologna, Roma e Torino, con il tour "50|30 – Live". Questo il calendario: