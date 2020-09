Il prossimo 23 ottobre uscirà il 20° album in studio del Boss intitolato “Letter to you”

15 Settembre 2020 | 09:21 di Redazione Sorrisi

Il prossimo 23 ottobre uscirà il 20° album in studio di Bruce Springsteen intitolato “Letter to you”. Contiene nove brani scritti recentemente dal Boss e tre canzoni che erano state composte negli Anni 70 ma che finora erano rimaste inedite: “Janey needs a shooter”, “If I was the priest” e “Song for orphans”. Il disco è stato realizzato da Springsteen insieme alla sua mitica E Street Band.