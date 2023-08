Addio a Peppino Gagliardi, cantautore napoletano

Aveva 83 anni, ha scritto e cantato brani come “Settembre”, “Gocce di Mare” e “Ti amo così” Peppino Gagliardi Lorenzo Di Palma







Lutto nel mondo della musica: è morto il cantautore napoletano Peppino Gagliardi. L’artista aveva 83 anni, la notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica, con un post sui social, dall'amico musicista Gianni Aterrano.

Nato in quartiere popolare a Napoli, il 25 maggio del 1940, Peppino Gagliardi conobbe l’apice della sua carriera negli anni Settanta, quando divenne una voce della sua città conosciuta in tutto il mondo.

Ha partecipato a cinque Festival di Sanremo, collezionando due secondi posti. Ha scritto brani anche per Mina e ispirato gli Abba, come loro stessi affermarono. Tra i suoi successi brani come “Settembre”, “Gocce di Mare”, “Come le viole”, “Che vuole questa musica stasera” e “Ti amo così”.