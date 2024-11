Agli MTV Ema stravince Taylor Swift (che non c’era). Tutti i vincitori

Siamo andati a Manchester per seguire la 30esima edizione dei famosi premi. Ecco il racconto della serata Benson Boone Credit: © Getty Giulia Ausani







Non era presente, ma ha comunque fatto incetta di premi. Stiamo parlando, è chiaro, di Taylor Swift, che agli MTV Europe Music Awards 2024 si è aggiudicata quattro premi: Best artist, Best US act, Best live e Best video (per "Fortnight", featuring Post Malone, singolo estratto dal suo ultimo album "The tortured poets department", uscito ad aprile di quest'anno). E, per quanto non ci sia da stupirsi che proprio Taylor Swift, con la sua fanbase potentissima e affezionata, stravinca in una competizione in cui a votare sono proprio i fan, è anche vero che la cantautrice americana resta una degli artisti più premiati di sempre (oltre che la più ascoltata della storia su Spotify), e il suo tour mondiale da 149 date, prossimo alla conclusione, ha fatto il tutto esaurito. Proprio per via del tour, che la vede impegnata fino all'8 dicembre, Taylor agli MTV Emas non c'era.

La cerimonia si è tenuta a Manchester domenica 10 novembre ed è stata trasmessa su Mtv (canale 131 di Sky) e gratuitamente in streaming su Pluto Tv. La serata, condotta da Rita Ora, è iniziata con una performance di Benson Boone, vincitore del premio per Best new. Se pensate di non conoscerlo, sappiate che con ogni probabilità invece avete sentito la sua "Beautiful things", andata virale sui social e quindi riproposta di continuo come sfondo musicale per reel e tiktok della Gen Z. E a proposito di giovani, dopo Boone si è esibita una promessa della musica R&B amatissima dai giovanissimi (eravamo lì e possiamo confermarlo: sul red carpet è stata salutata da un bagno di folla, e durante la sua performance tutti cantavano con lei): Tyla, che a 22 anni ha già vinto un Grammy (Miglior interpretazione africana per la hit "Water"). Dopo Swift, è lei l'artista che si è portata a casa più premi: Best afrobeats, Best African act e Best R&B.

L'arista sudafricana Tyla ha vinto tre premi

Quella di quest'anno era la 30esima edizione degli Mtv Emas. E un tuffo nel passato lo abbiamo fatto anche durante la serata, nonostante il trionfo di esibizioni di artisti quasi esclusivamente under 30 (la britannica Raye ha 27 anni, Shawn Mendes 26, Peso Pluma ne ha 25). Busta Rhymes, che ha ricevuto il premio per Global Icon, dall'alto dei suoi 52 anni ci ha regalato la performance migliore della serata, con un corpo di ballo che ha accompagnato un'esecuzione che ci ha fatti ripiombare negli Anni 90. Siamo andati ancora più indietro con i Pet Shop Boys, vincitori del premio come Pop Pioneer: a fine serata, Neil Tennant e Chris Lowe hanno persino tirato fuori David Bowie con una cover di "All the young dudes" prima di celebrare i 40 anni della loro "West End girls" facendoci tornare, almeno per qualche istante, nel passato.

Busta Rhymes agli Mtv Emas 2024

Tutti i vincitori

Best song: Sabrina Carpenter – Espresso

Best video: Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

Best artist: Taylor Swift

Best collaboration: Lisa ft. Rosalía – New Woman

Best new: Benson Boone

Best pop: Ariana Grande

Best afrobeats: Tyla

Best rock: Liam Gallagher

Best latin: Peso Pluma

Best K-Pop: Jimin

Best alternative: Imagine Dragons

Best electronic: Calvin Harris

Best hip hop: Eminem

Best R&B: Tyla

Best live: Taylor Swift

Best push: Le Sserafim

Biggest fans: Lisa

Best Italian act: Annalisa

Best African act: Tyla

Best UK & Ireland act: Raye

Best US act: Taylor Swift

Dove e quando rivedere la serata