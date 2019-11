25 Novembre 2019 | 11:40 di Giulia Ciavarelli

Nella notte tra il 24 e 25 novembre si è svolta la cerimonia di consegna degli American Music Award 2019, i premi musicali americani fondati nel 1973 dal conduttore radiofonico e televisivo Dick Clark che, come in ogni stagione, anticipano i Grammy e i Billboard Award. In quest'edizione occhi puntati su Taylor Swift che sul palco ha riportato i suoi grandi successi con un lungo medley: dalla nuova "The Man" a "Love Story", "Shake It Off" e "Blank Space". È stata lei indubbiamente la protagonista delle premiazioni: la cantautrice ha vinto cinque premi tra i più importanti dell'evento, tra cui quello di artista dell'anno. Numeri che si aggiungono alle vittorie totali della sua carriera che la portano a quota 28, battendo così il record di Michael Jackson come artista con il maggior numero di AMA di sempre.

BTS e Khalid hanno vinto tre premi ciascuno, ma non manca Post Malone e l'attesa Billie Eilish che conquista quello come "New Artist of The Year" e "Favorite Artist – Alternative Rock".

Di seguito tutti gli artisti che hanno trionfato nelle principali categorie degli American Music Awards 2019.



Tutti i vincitori

Artista dell'anno

Drake

Ariana Grande

Halsey

Post Malone

Taylor Swift

Nuovo artista dell'anno

Luke Combs

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Ella Mai

Collaborazione dell'anno

Lady Gaga & Bradley Cooper, “Shallow”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Marshmello & Bastille, “Happier”

Shawn Mendes & Camila Cabello, “Señorita”

Post Malone & Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

Tour dell'anno

BTS

Ariana Grande

Elton John

P!nk

Ed Sheeran

Video musicale preferito

Billie Eilish, “Bad Guy”

Ariana Grande, “7 Rings”

Halsey, “Without Me”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Taylor Swift, “You Need to Calm Down”

Social Artist preferito

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

Shawn Mendes

Artista machile preferito – Pop/Rock

Drake

Khalid

Post Malone

Artista femminile preferito – Pop/Rock

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

Duo o gruppo preferito – Pop/Rock

BTS

Jonas Brothers

Panic! At The Disco

Album preferito – Pop/Rock

Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ariana Grande, Thank U, Next

Taylor Swift, Lover

Canzone preferita – Pop/Rock

Halsey, “Without Me”

Jonas Brothers, “Sucker”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Panic! At The Disco, “High Hopes”

Post Malone & Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”

Artista preferito – Rap/Hip-Hop

Cardi B

Drake

Post Malone

Album preferito – Rap/Hip-Hop

Meek Mill, “Championships”

Post Malone, “Hollywood’s Bleeding”

Travis Scott, “Astroworld”

Canzone preferita – Rap/Hip-Hop

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Post Malone, “Wow.”

Travis Scott, “Sicko Mode”

Artista maschile preferito – Soul/R&B

Chris Brown

Khalid

Bruno Mars

Artista femminile preferita – Soul/R&B

Beyoncé

Lizzo

Ella Mai

Album preferito – Soul/R&B

Chris Brown, Indigo

Khalid, Free Spirit

Ella Mai, Ella Mai

Canzone preferita – Soul/R&B

Khalid, “Talk”

Lizzo, “Juice”

Ella Mai, “Trip”

Artista preferito – Alternative Rock

Billie Eilish

Imagine Dragons

Panic! at the Disco

Artista preferito – Adult Contemporary

Maroon 5

P!nk

Taylor Swift

Artista preferito – Latin

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Artista preferito – Contemporary Inspirational

Lauren Daigle

For King & Country

MercyMe

Artista preferito – Electronic Dance Music (EDM)

Avicii

Marshmello

The Chainsmokers

Colonna sonora preferita

A Star Is Born by Lady Gaga & Bradley Cooper

Bohemian Rhapsody by Queen

Spider-Man: Into the Spider-Verse