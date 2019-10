Anche Elisa canterà a Natale in Vaticano

Sabato 14 dicembre si terrà la 27a edizione del “Concerto di Natale in Vaticano” presso l’Aula Paolo VI, un evento che rilancerà l’impegno di papa Francesco per la regione Panamazzonica. L’intero ricavato andrà in beneficenza.

Tra gli artisti che si esibiranno anche Elisa, Lionel Richie, Bonnie Tyler, Susan Boyle, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi e Davide Merlini. Per tutte le informazioni sull’evento il sito è www.concertodinatale.it.