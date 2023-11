L’Italia si sta candidando a ospitare le Olimpiadi degli scacchi Redazione Sorrisi







L’Italia si sta candidando a ospitare le Olimpiadi degli scacchi, che si terranno nel 2028. Per questo è stato realizzato un video dove Genova si propone come città ideale per l’evento.

Testimonial d’eccezione per questa iniziativa è Andrea Bocelli: il tenore, famoso in tutto il mondo, appare nel video mentre suona il piano e fa una mossa di scacchi. Sarà la Federazione internazionale, a metà dicembre, a decidere.