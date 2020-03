Annullato l’Eurovision Song Contest 2020

18 Marzo 2020 | 18:06 di Redazione Sorrisi

C’era da aspettarselo, ma arriva ora la notizia ufficiale: l’Eurovision Song Contest 2020 è stato cancellato. La manifestazione era prevista per il 12-16 maggio e si sarebbe tenuta a Rotterdam. In gara per l’Italia c’era Diodato, vincitore del Festival di Sanremo di quest’anno con “Fai rumore”.

L’annullamento è stato comunicato tramite il sito ufficiale del concorso «Durante le scorse settimane abbiamo esplorato diverse alternative per permettere all’Eurovision Song Contest di andare avanti. In ogni caso, l’incertezza creata dal diffondersi del Covid-q9 in Europa – e le restrizioni messe in atto dai governi e dalle autorità olandesi – ha comportato per la European Broadcasting Union la difficile decisione di non continuare con l’evento live così come programmato. La salute degli artisti, dello staff, di fan e visitatori, come la situazione in Olande, Europa e nel mondo, sono al cuore di questa decisione. Siamo molto fieri che l’Eurovision Song Contest abbia unito il pubblico ogni anno, senza interruzione per questi 64 anni e, insieme a milioni di voi in tutto il monto, siamo molto dispiaciuti che non potrà tenersi a maggio».