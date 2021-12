Apple Music Awards: tutti i vincitori della terza edizione

Il servizio di streaming incorona i migliori artisti del 2021, da The Weeknd a Olivia Rodrigo e H.E.R. The Weeknd Giulia Ciavarelli







Chi sono i protagonisti musicali del 2021? La risposta arriva dagli Apple Music Awards: giunto alla sua terza edizione, l'evento premia gli artisti che hanno una forte influenza sulla cultura a livello globale ottenendo risultati importanti nel campo artistico.

Esistono cinque categorie ben distinte: "Artista dell'anno", "Cantautore dell'anno", "Artista emergente dell'anno", "Miglior canzone dell'anno" e "Miglior album dell'anno". I vincitori sono scelti attraverso un processo che riflette sia la prospettiva editoriale di Apple Music sia ciò che i clienti di tutto il mondo stanno ascoltando di più.

«Gli ultimi 12 mesi sono stati un anno straordinario per la musica, e siamo entusiasti di onorare gli artisti che stanno plasmando la cultura e la connessione con i fan di tutto il mondo su Apple Music» commenta Oliver Schusser, vice presidente di Apple Music e Beats.

Tra i vincitori della terza edizione c'è un trio d'eccezione: The Weekend ritira il premio come "Artista globale dell’anno", Olivia Rodrigo ne porta a casa ben tre ("Miglior nuova artista dell'anno", "Album dell'anno", "Miglior canzone dell'anno") mentre H.E.R conquista il prestigioso titolo di "Cantautrice dell'anno".

«Come giovane artista nera e filippina e come donna che sta sul palco dando tutta se stessa, sono convinta che sia importante essere riconosciuta per quello che rappresento. Grazie mille, Apple Music» ha dichiarato H.E.R.

I vincitori H.E.R Olivia Rodrigo RIN Aya Nakamura

Alle tradizionali categorie se ne aggiunge una nuova per "L'artista regionale dell'anno", che premia i cantanti provenienti da cinque paesi e aree geografiche: i vincitori sono Aya Nakamura per la Francia e OFFICIAL HIGE DANDISM per il Giappone. RIN è invece il nome scelto per la Germania, Scriptonite per la Russia e Wizkid per l’Africa.

I festeggiamenti per gli Apple Music Awards prenderanno il via martedì 7 dicembre 2021, con interviste, contenuti originali e altro ancora, tutti in streaming in tutto il mondo su Apple Music e sull'app Apple TV.