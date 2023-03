Blanco annuncia il nuovo album e la collaborazione con Mina

Ad aprile arriva "Innamorato", il nuovo disco che contiene il singolo "Un briciolo di allegria" Redazione Sorrisi







S’intitola “Innamorato” e uscirà il prossimo 14 aprile. Il nuovo album annunciato oggi da Blanco contiene una collaborazione eccezionale con la voce per antonomasia della musica italiana: Mina. I due hanno unito le forze per il singolo “Un briciolo di allegria” che sarà contenuto nei dischi di entrambi.

Insieme alla data di uscita arriva anche il lancio della cover: l’artwork è stato realizzato da uno scatto di Chilldays nel deserto Salar de Uyuni, in Bolivia. I brani sono scritti e composti da Blanco e dall’inseparabile Michelangelo.

“Innamorato” arriva dopo un anno di grandi traguardi per Blanco che quest’estate si esibirà negli stadi in due date prodotte da Vivo Concerti e Friends and Partners: il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano.