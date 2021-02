Boss, ma che cosa combini?

16 Febbraio 2021 | 8:46 di Matteo Valsecchi

Anche Bruce c’è cascato oppure si tratta di un caso costruito ad arte? Una notizia rivelata negli ultimi giorni ha rovinato le giornate di Bruce Springsteen.

A pochi giorni dalla messa in onda di un bellissimo spot durante il Super Bowl (la finale del campionato statunitense di football americano) in cui era alla guida di una Jeep, il sito americano TMZ ha raccontato che Springsteen è stato fermato dalla polizia lo scorso 14 novembre in stato di ebbrezza al volante della sua auto.



Il Boss, che si è sempre tenuto lontano dagli abusi di alcolici anche per aver avuto un padre alcolista, era stato bloccato dalla polizia presso la Gateway National Recreation Area, situata nella città di Sandy Hook nel New Jersey. Ma qui si aprono gli interrogativi.

Una fonte vicino al giornale “Asbury Park Press”, pubblicato nella città dove vive Springsteen, sostiene che in realtà il tasso di alcol nel sangue del cantante fosse dello 0,02 ovvero un quarto del limite legale nel New Jersey (la soglia è 0,08). Il risultato sarebbe stato, quindi, truccato da un poliziotto, supporter dell’ex Presidente Donald Trump contro cui il Boss si è schierato più volte.

Se sia vero oppure no è ancora tutto da capire, quel che è certo è che lo spot con Springsteen è stato ritirato e che nelle prossime settimane l’artista dovrà comparire in tribunale per rispondere delle accuse.