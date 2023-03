Brian May, il chitarrista dei Queen, è “Sir”

Il musicista è stato nominato cavaliere da re Carlo III Redazione Sorrisi







Sono poco più di 1.100 le persone che nel Regno Unito possono sfoggiare il titolo di “Sir”, cioè “Cavaliere”. Tra di loro da qualche giorno c’è anche Brian May, chitarrista dei Queen che contribuì a fondare nel 1970 con il compianto Freddie Mercury.

La cerimonia si è svolta il 15 marzo a Buckingham Palace, dopo che l’onorificenza era stata annunciata, come da tradizione, l’ultimo giorno dell’anno (ma per la prima volta dal nuovo re, Carlo III). May non è stato insignito di questo titolo solo per il suo contributo alla musica ma anche per il suo impegno costante nella beneficenza.